Fjerde strake Kristoff-seier i Eschborn-Frankfurt: - Jeg var litt heldig

Publisert: 01.05.18 17:24 Oppdatert: 01.05.18 17:53

SYKKEL 2018-05-01T15:24:20Z

For fjerde gang på rad kunne Alexander Kristoff juble for seier i Eschborn-Frankfurt - og årets første World Tour-seier.

Det ble klart etter at de drøye 212 kilometerne av den tyske semiklassikeren var unnagjort tirsdag.

Kristoff var først over målstreken i Frankfurt nok en gang, og vant foran Michael Matthews og Oliver Naesen.

– Det er så nydelig, Alexander Kristoff , utbrøt Christian Paasche på TV 2.

– Jeg var litt heldig, for (Fernando) Gaviria gjorde en feil i siste sving. Det ville ha vært vanskelig å ta ham igjen. Jeg var litt heldig, sier en preget Kristoff i et TV 2-sendt intervju etter målgang.

2018-utgaven av semiklassikeren hadde en betydelig tøffere profil enn fjorårets, men Kristoff viste at han likevel kunne gå hele veien til topps.

– Jeg var veldig sliten og følte meg ikke så sterk. Men heldigvis kom jeg tilbake i gruppen og vi klarte å kjøre inn bruddet. Det var et tungt ritt, sier han.

Da han gikk til topps i fjorårets ritt på samme sted, kom aldri den norske nasjonalsangen på. Det førte til at han måtte ta tak og synge «Ja, vi elsker» selv, men det slapp han i år.

– Det var nok morsomt for dere, men jeg håper å slippe det nå, sa Kristoff før medaljeseremonien.

Rittet forløp slettes ikke uten dramatikk, og det var ikke før det var igjen tre kilometer at et fire manns sterkt brudd endelig ble kjørt inn.

Det ga vinnersjanser for Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff, men der Boasson Hagen havnet litt langt bak og til slutt endte på 8. plass, kunne Kristoff juble for sin første World Tour-seier for sesongen.

PS: Alexander Kristoff står nå med 68 proffseirer i karrieren.