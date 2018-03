INTERSPONS-EIER: Birger Hungerholdt (t.h.) mente nok fikk være nok og sørget for at Bergen 2017 AS ble erklært konkurs mandag. Her er han med syklist Edvald Boasson Hagen, som han er rådgiver for. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Han slo sykkel-VM konkurs: – Knapt vært fremdrift

Publisert: 12.03.18 14:55

SYKKEL 2018-03-12

Interspons-eier Birger Hungerholdt (67) trodde ikke lenger på løftene han fikk fra Bergen 2017. Nå er sykkel-VM konkurs.

Hungerholdt regnes som en av sykkelsportens mest innflytelsesrike menn i Norge.

Han er rådgiveren til Edvald Boasson Hagen og mannen bak Interspons AS. Selskapet eier sykkellaget Joker-Icopal, rittet Tour of Norway og nettstedet Procycling.no. Interspons ble også engasjert av VM-arrangøren til å selge sponsorpakker under VM i Bergen.

– Det har vært så mange lovnader, samtidig som det knapt har vært fremdrift. Når det er snakk om så betydelige beløp, og så jobber man nærmest frivillig (styrelederverv er ikke fulltidsjobb) ved siden av andre jobber? Da er det bedre å få en profesjonell bostyrer til å gå inn i tallene og jobbe skikkelig med materialet, sier Hungerholdt til VG.

Selskapet hans hadde et krav på 1,8 millioner kroner hos Bergen 2017 AS.

Totalt kreves Bergen 2017 AS, som er eid av sykkelforbundet, for mellom 70 og 80 millioner kroner, av i alt 80 kreditorer. Flere av dem mener etter det VG forstår det var feil å begjære VM-arrangøren konkurs.

Hungerholdt er ikke enig.

– Vi hadde ventet dersom vi trodde at vi ville fått igjen mer penger på den måten, men de økonomiske rådgiverne våre har gått grundig gjennom tallene, sier Hungerholdt til VG.

– Hvor mye får dere igjen nå som det ble konkurs?

– Det har vi ingen tanker om, sier Interspons-eieren.

Styreleder i Bergen 2017, Mona Hellesnes, var tilstede i Bergen tingrett mandag morgen. Overfor VG omtaler hun avgjørelsen til Interspons som «veldig beklagelig».

– Spesielt overfor alle kreditorene som har vært konstruktive og tålmodige i hele prosessen i etterkant av VM, og som har hatt forståelse for jobben vi har gjort for å finne en løsning som ville gitt grunnlag for en frivillig akkord, sier hun.

– Hvordan har dialogen med Interspons vært?

– Vi har kommunisert informasjon om status i selskapet og hva som vil være grunnlaget for en frivillig akkord som alternativ. Utover det har vi ikke forhandlet eller diskutert. De har bedt om en del tilleggsinformasjon, som de har fått. Likevel valgte de å gå til dette steget, som jeg opplever som veldig beklagelig. Det kommer til å bli en dårligere løsning for kreditorene som felleskap dessverre, sier Hellesnes.

Hun begrunner dette med rundt tre millioner kroner i momskompensasjon som nå aldri vil bli en realitet. I tillegg skal en bobestyrer ha betalt.

Birger Hungerholdt sitter ikke igjen med dårlig samvittighet etter å ha slått Bergen 2017 konkurs, selv om selskapet hans ikke maktet skaffe alle inntektene man hadde budsjettert med under VM i høst.

– Overhode ikke. Om man ser at man mangler flere millioner kroner, så må du ikke bruke dem, sier sykkelnestoren til VG.

Et selskap som Flex Reklame har allerede engasjert advokat for å vurdere om Harald Tiedemann Hansen og styret i Bergen 2017 kan stilles personlig ansvarlig etter det økonomiske havariet. Bostyreren i eventselskapet Possibility har antydet samme før helgen.

Nå varsler også Birger Hungerholdt at dette kan bli aktuelt.

Det er forbudt etter norsk lov å drive på kreditors regning, eller ikke å informere at det er risiko involvert når man bruker andres penger.

– Vi varslet dette allerede i januar, da vi startet prosessen med konkursbegjæring, sier Hungerholdt.

– Hva slags følelse sitter du igjen med nå, et halvår etter VM?

– En veldig dårlig følelse. For meg fremstår det som at man ikke har jobbet proft nok, sier Hungerholdt.

I tillegg til giganttapet til Bergen 2017 AS, ligger også Norges cykleforbund an til å gå glipp av rundt 17–20 millioner kroner etter VM på sykkel.

– Dette er verdens tristeste dag for sykkelsporten, men det er på tide at idretten slutter å tro at de driver idrett i næringslivet. Det må forholde seg til næringslivets spilleregler, sier advokat Sølve Herdal, som representerer Interspons, ifølge Bergens Tidende.