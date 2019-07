Etter Tour-kaoset: Lørdagens etappe blir halvert

I bakkant av fredagens drama og med dårlige værutsikter for lørdagen, har Tour de France-arrangørene valgt å kutte lørdagens etappe fra 130 til 59 kilometer.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det opplyser arrangøren selv på Twitter.

Uværet i alpene får altså ikke bare konsekvenser for fredagens etappe, som måtte stoppes før mål, men også for lørdagens nest siste etappe. VG har fått en video fra en norsk turist som viser at deler av veien er sperret av et jordras.

Starten lørdag går som planlagt i Albertville. De første fjellene på etappen er fjernet, men avslutningen blir som planlagt. De vil fortsatt få den tøffe stigningen til mål i Val Thorens.

Feltet skal altså ikke over kategori 1-stigningen Cormet de Roselend og kategori 2-stigningen Cote de Longnefoy.

Søndag er det målpassering på Champs-Élysées i Paris.

Etter fredagens etappe overtok Egan Bernal den gule ledertrøyen. Muligheten for at han vinner Tour de France sammenlagt er naturlig nok enda større etter at etappen nå er forkortet.

Publisert: 26.07.19 kl. 21:27 Oppdatert: 26.07.19 kl. 21:42