Sykkelfelt truffet av voldsomt uvær i Frankrike: – Helt sykt!

Carl Fredrik Hagen (28) var heldig: Han kom seg i mål rett før det smalt over Critérium du Dauphiné-feltet. Han synes mer synd på Edvald Boasson Hagen (33), som måtte krige seg inn med hagl på størrelse med ping pong-baller.

– Det var helt sykt! sier Lotto Soudal-rytter Carl Fredrik Hagen til VG etter den 2. etappen i Critérium du Dauphiné.

Noen minutter etter at slovenske Primoz Roglic hadde distansert konkurrentene og tatt over den gule trøyen i rittet, smalt det nemlig fra himmelen i Frankrike.

– Jeg hadde akkurat kommet inn i bussen da det smalt et lynnedslag rett over oss her, og så begynte det å hagle noe voldsomt. Det var rimelig heftig, sier Hagen.

Hagens lag neste sesong, Israel Start-Up Nation, filmet hvordan det så ut ute i løypa da uværet herjet. Se scenene i videovinduet øverst i artikkelen.

– Etter hvert kom Thomas De Gendt inn i bussen (Lotto Soudal-lagkamerat), og han var helt ildrød på ryggen etter å ha blitt pepra med hagl. Jeg så flere biler som nesten var ødelagt også, sier han.

Det er ikke første gang naturkrefter ødelegger sykkelritt – dette skjedde i Tour de France i fjor:

– Ikke opplevd noe sånt før

Nordmannen kom seg inn til en 44. plass, åtte minutter bak vinneren Roglic.

Verre var det med resten av nordmennene: Vegard Stake Laengen (16 minutter bak), Edvald Boasson Hagen, Sven Erik Bystrøm, og Alexander Kristoff (24 minutter bak) – og 70–80 andre ryttere fikk nemlig kjenne uværet på kroppen.

– Jeg fikk kjenne det den siste kilometeren, ja. Det svidde greit på ryggen. Jeg har ikke sett noe sånt før, sier Edvald Boasson Hagen til VG.

– Jeg har jo syklet i hagl før, men ikke så store og kraftige som det der. Det er absolutt ikke å anbefale. Jeg fikk kriget meg inn den siste kilometeren, og kjappet meg inn i en lastebil, sier nordmannen, som likevel slapp unna det verste.

Slik så ryggen til Quick Step-rytter Tim Declerq ut etter uværet:

Carl Fredrik Hagen kunne fortelle om et temperatur-dropp på nesten 30 grader fra avslutningsetappen i Tour de l’Ain søndag til torsdagens i overkant kalde etappe til Col de Porte.

– Men det var egentlig ganske digg, for å være ærlig, sier han.

TØFFE FORHOLD: Carl Fredrik Hagen (t.v.) har vært gjennom harde sykkelritt før – her fra sykkel-VM i fjor. Torsdag slapp han unna det verste. Foto: Heiko Junge

Roglic imponerte

Men før uværet kom rakk sammenlagtfavorittene å teste hverandre i bakken opp til Col de Porte.

Rytterne prellet av tetgruppen i den knallharde innspurten på etappen, deriblant sterke klatrere som Chris Froome, Adam Yates og Warren Barguil.

Sammenlagtleder Wout Van Aert måtte også kaste inn håndkleet lenge før mål, og dermed var den gule trøyen «up for grabs» for rytterne i front. Med halvannen kilometer igjen satte Ineos-kaptein Egan Bernal opp farten, men den unge regjerende Tour de France-vinneren klarte ikke riste av seg de andre kanonene.

Det gjorde derimot temposterke Primoz Roglic, som hadde et ekstra gir på lager for å distansere resten av feltet.

Sloveneren krysset målstreken åtte sekunder foran Thibaut Pinot. Dermed tar Roglic over den gule trøyen. Emanuel Buchmann kom på 3. plass.

PS! Tony Martin kom i mål etter tidsfristen, 33 minutter etter Roglic, etter å ha søkt ly med noen tilskuere ved siden av løypen. Tyskeren skal likevel trolig få fortsette rittet.

VANT: Primoz Roglic. Foto: JUSTIN SETTERFIELD/POOL / GETTY POOL

