Tour de France utsettes to måneder – optimistisk Kristoff-trener

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) bekrefter at starten på det franske etapperittet flyttes to måneder.

UCI skriver i en pressemelding at starten for årets utgave av Tour de France nå er flyttet til 29. august.

Det franske storrittet skulle etter den opprinnelige planen vært arrangert fra 27. juni til 19. juli, men vil nå gå fra 29. august til 20. september.

Stein Ørn er trener for Alexander Kristoff, men også en av landets ledende hjerteleger. Han har troen på et Tour de France i september:

– Den største utfordringen er ikke konkurransen i seg selv. Jeg tror den kan gjennomføres på en trygg måte. Hele organisasjonen må i så fall opptre som om de befinner seg i en boble, med sikring av utøvere og støttepersonell. Utfordringen blir publikum. Jeg tror Tour de France kan gjennomføres på en trygg måte, men jeg er mer skeptisk til hva man skal gjøre med publikum.

– Sykkel er en fantastisk TV-idrett og jeg mener man bør kunne sykle Tour de France selv om publikum ikke er til stede, sier Ørn til VG.

Det er i dag fire og en halv måned til Tour de France skal starte i Nice, etter den ferske utsettelsen.

– Det er mye som blir klarere i tiden frem mot rittet. Spredningen av sykdommen i land som Italia, Spania og Frankrike har vært så hard, at det kan hende befolkningen opparbeider seg en immunitet raskere enn mange andre steder. I så fall er risikoen også lavere i de landene. Men dette er slikt vi ikke vet i dag, sier Ørn.

KRISTOFF-TRENER OG HJERTELEGE: Stein Ørn. Foto: Carina Johansen

Han er sikker på at Tour-arrangøren har konsultert med eksperter som vet noe om antatte sykdomsforløpet i Frankrike de neste månedene.

Alexander Kristoff gjorde det tirsdag, overfor TV 2, klart at han har trent godt i Norge. UAE-profilen er klar dersom laget ønsker han til Tour de France, selv om rittet i utgangspunktet ikke står på rittprogrammet hans.

– Det kommer voldsomt mange ritt på kort tid i høst. Kalenderen blir komprimert. Man får Tour de France, Giroen, Vueltaen, Flandern Rundt og Roubaix, for å nevne noen. Men det er klart at det er uhyre viktig for en proffrytter å sykle et treukersritt. Gevinsten er enorm, sier Ørn.

UCI skriver også at alle sykkelritt i deres regi er utsatt frem til 1. juli og 1. august for deres World Tour-arrangementer.

Mandag fastslo flere franske medier at etapperittet måtte utsettes eller avlyst etter at Frankrikes president Emmanuel Macron talte til det franske folket samme kveld.

– Arrangementer og store festivaler med mange publikummere kan ikke bli avholdt før tidligst etter midten av juli, sa Macron i talen mandag kveld.

Årets sykkel-VM i Sveits vil gå som opprinnelig planlagt fra 20–27. september, mens Giro d’Italia og Vuelta a España vil gå etter VM. Datoene for disse rittene er ennå ikke bekreftet.

Det samme gjelder endagsritt som Milano-Sanremo, Flanderen Rundt og Paris-Roubaix. UCI skriver at rittene vil bli gjennomført denne sesongen, men at datoene blir bestemt på et senere tidspunkt.

