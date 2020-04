UTSATT: Fjorårets Tour-vinner Egan Bernal (gulkledd i midten) og konkurrentene må utsette Tour-starten to måneder. Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

Tour de France utsettes to måneder

Det internasjonale sykkelforbundet bekrefter at starten på det franske etapperittet flyttes to måneder.

UCI skriver i en pressemelding at starten for årets utgave av Tour de France nå er flyttet til 29. august.

Det franske storrittet skulle etter den opprinnelige planen vært arrangert fra 27. juni til 19. juli, men vil nå gå fra 29. august til 20. september.

UCI skriver også at alle sykkelritt i deres regi er utsatt frem til 1. juli og 1. august for deres World Tour-arrangmenter.

Mandag fastlo flere franske medier at etapperittet måtte utsettes eller avlyst etter at Frankrikes president Emmanuel Macron talte til det franske folket samme kveld.

– Arrangementer og store festivaler med mange publikummere kan ikke bli avholdt før tidligst etter midten av juli, sa Macron i talen mandag kveld.

Årets sykkel-VM i Sveits vil gå som opprinnelig planlagt fra 20–27. september, mens Giro d’Italia og Vuelta a España vil gå etter VM. Datoene for disse rittene er ennå ikke bekreftet.

Det samme gjelder endagsritt som Milano-Sanremo, Flanderen Rundt og Paris-Roubaix. UCI skriver at rittene vil bli gjennomført denne sesongen, men at datoene blir bestemt på et senere tidspunkt.

Publisert: 15.04.20 kl. 13:03

