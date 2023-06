Marianne Vos fra Nederland vinner avslutningsetappen i fjorårets Tour of Scandinavia. I år skal ikke rittet innom Sverige likevel.

Tour of Scandinavia avlyser etappe i Sverige

Det blir ingen etappe på svensk jord i årets Tour of Scandinavia. Økte kostnader og manglende finansiering gir kutt i sykkelprogrammet.

NTB

Arrangøren opplyser om endringen i en pressemelding. Det var opprinnelig lagt opp til at kvinnerittet med verdenstourstatus skulle ha en etappe fra Tanum til Strömstad.

– En kraftig kostnadsøkning på innkjøp av en rekke varer og tjenester, svekket norsk kronekurs og det faktum at vi ikke har lyktes med å skape et tilstrekkelig inntektsgrunnlag i Sverige, gjør at vi dessverre ser oss nødt til å kutte ut etappen i Sverige i år, sier daglig leder Roy Moberg.

Han understreker at årets avlysning ikke setter en strek for å ha Tour of Scandinavia i Sverige i framtiden.

Åpningsetappen utsettes med én dag til 23. august. Den går fra Mysen til Halden. Alle de øvrige etappene avvikles som planlagt. De to siste sykles i Danmark.

