COMEBACK: Johan Kaggestad gjorde comeback i TV 2s Tour de France-sendinger søndag. Foto: Gorm Kallestad

Kaggestad åpner opp om tøft år: − Det var jævlig vondt og ganske dramatisk

Johan Kaggestad (77) var tilbake i TV 2s Tour de France-studio før den siste etappen av årets ritt, etter et tungt år med sykdom.

Av Sebastian Melsom Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det har vært et ganske tøft år, og det eneste fornuftige var et jeg ble hjemme, men Tour de France har betydd så mye for meg i 20 år at det er rart å si «morna» til Tour de France, sier Kaggestad i TV 2s Tour de France-studio.

Kommentatorlegenden har vært frontfigur for sykkelsendingene fra Frankrike siden 2003, men sto over årets utgave etter lengre tids sykdom. Siden 2017 har han slitt med nyresvikt, hjertearytmi, urinveisinfeksjon og diabetes 2, fortalte han til VG. Det kom etter han krasjet med en elg.

– Jeg fikk den rett i trynet og hadde ingen sjanse til å stoppe, forteller han.

– På slutten av sykkelsesongen i fjor klappet nyrene sammen. Det var jævlig vondt og ganske dramatisk. Så jeg har hatt lange opphold på sykehus. Legene har gjort en kjempejobb med å prøve å ordne opp i all dritten der, så jeg føler jeg er i fremgang. Nå er jeg hjemme og i rehabilitering, og jeg trener faktisk hver dag og begynner å komme til hektene igjen, sier Kaggestad.

Kaggestad kom ut av sykehuset for to og en halv uke siden etter 25 dager som sengeliggende. Han forteller om et tøft år, men føler seg bedre.

– Det er naturlig at jeg går over i en ny rolle, når jeg ikke er ved god nok helse. Jeg fortsetter med TV 2-sendingene og dette er en naturlig utvikling, sa Kaggestad til VG i april.

KOMPISER: Johan Kaggestad og Christian Paasche har kommentert Tour de France sammen i en årrekke og har blitt gode kompiser. Foto: Torbjørn Pedersen, TV 2

Hans faste kommentator kompanjong Christian Paasche slet med å holde tårene tilbake da han så kompisen tilbake i studio.

– Det er veldig godt å se deg, Johan, sier Paasche før det blir stille i noen sekunder.

– Det er det jeg klarer å si, fortsetter han gråtkvalt.

TV 2s sportssjef Vegard Jansen Hagen omtalte Kaggestad i rosende ordlag da det ble klart at han Mads Kaggestad overtok farens rolle:

– Han er en legende i ordets rette forstand og for veldig mange synonymt med Tour de France. Jeg tror ikke går an å overvurdere betydningen han har hatt. Den blandingen av lidenskap og kunnskap har vært en unik kombinasjon som har løftet Tour de France opp til en seersuksess i sommer etter sommer. Veldig få har den egenskapen til å kombinere dyp fagkunnskap med evnen til begeistring.