TV 2: Ny sykkelprofil klar for Uno-X

Den norske proffsyklisten Markus Hoelgaard (28) returnerer til Uno-X etter to år på det amerikanske verdenstour-laget Lidl Trek, skriver TV 2.

NTB

Hoelgaard var en del av Uno-X fra 2019 til 2021, før han i 2022 tok steget ut på den internasjonale scenen i Trek-laget.

De siste to sesongene har 28-åringen slitt en del med sykdom, men nylig kjørte han inn til en sterk klatretrøye i Polen rundt. Hoelgaard har også en etappeseier i Arctic Race på CV-en.

– Jeg gleder meg veldig til å komme tilbake. De to årene i utlandet ble ikke helt det jeg hadde håpet og drømt om, men sånn ble det. Å gå tilbake til Uno-X føles riktig for meg nå , sier Hoelgaard til TV 2.

Jærbuen har signert en ettårskontrakt med laget.

– Jeg får litt press på meg for å prestere med en kontrakt som kun er én sesong lang, men samtidig skjønner jeg at det kanskje er en risiko for laget å gi meg en lengre avtale. Jeg tror en ettårskontrakt er greit for begge parter. Jeg er trygg på at jeg skal sykle fort neste år, fortsetter 28-åringen.

Siden overgangsvinduet åpnet 1. august har den ferske Tour de France-debutanten Uno-X hentet profiler som Andreas Leknessund, Magnus Cort og Jonas Iversby Hvideberg.