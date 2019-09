FRYKTELIGE FORHOLD: Her suser Vegard Stake Laengen (t.v.) og Alexander Kristoff (i hvitt, bak) over et parti med mye vann under søndagens fellesstart i VM. Foto: Heiko Junge

Vann-vittig VM-vær: – Det finnes ikke ord

HARROGATE (VG) Landslagssjef Stig Kristiansen kan ikke huske lignende forhold under et ritt som det VM-rytterne i sykkel opplevde søndag.

Danske Mads Pedersen (23) vant rittet og Alexander Kristoff spurtet inn til en hederlig syvendeplass på oppløpet i Harrogate.

I møte med journalistene etter rittet, var været likevel et tema som gikk igjen. Et voldsomt regnvær natt til søndag – og gjennom hele søndagen – bidro til flom enkelte steder.

– Det finnes ikke ord! Mekanikeren satt i baksetet og sa at «dette er jo ikke helt forsvarlig», smiler landslagssjef Stig Kristiansen utenfor den norske lagbussen i England.

– Husker du noe lignende?

– Nei, nei. Det tror jeg ikke det finnes eksempler på i historien. Det har vært flom ... Det var smale veier der det ikke var plass til to biler, og ryttere overalt med regnjakker, flasker ... Det har vært kaos. Skikkelig kaos! sier han til VGs journalist.

– Var det farlig?

– Det oppsto noen farlige situasjoner. Men jeg vil kalle det «stang-treff». Det var i grenseland for at det gikk. Så ærlig skal jeg være, mener Kristiansen.

Da Alexander Kristoff trillet inn i pressesongen for å møte norske journalister, var det med et tørt håndkle over skuldrene. Han var møkkete i ansiktet og i øret. 32-åringen skalv synlig mens han satt ord på et langt sykkelløp.

– Det var litt av noen forhold. Jeg kommer ikke til å glemme dette løpet med det første, selv om ikke resultatet er noe å skrive hjem om, sier Kristoff til VG.

UTKJØRT: Alexander Kristoff, her etter målgang i Harrogate søndag. Foto: Heiko Junge

Han kjente antydninger til krampe mot slutten av løpet, og var – som alle andre som maktet å fullføre – fullstendig i kjelleren.

I sentrum av Harrogate søndag kveld, var også trener og stefar Stein Ørn. Han hyllet det han karakteriserte som et fantastisk sykkelritt.

– Det er litt sånn det skal være. Dette er en utendørsidrett. Det er ikke friidrett på en bane der alt er perfekt. Man må håndtere elementene med vind, vær og drittveier, sier han.

Det voldsomme uværet gjorde at VM-arrangøren kuttet ned løypetraseen fra 285 til 261 kilometer. I dragsuget forsvant også to stigninger som var med i den opprinnelige løypa.

Alexander Kristoff er kjent for å være råsterk i ritt som nærmer seg 300 kilometer. Derfor var Ørn skuffet da rittet plutselig ble 24 kilometer kortere.

– Fokuset vårt har vært at rittet skulle være på nærmere 300 kilometer. Da ville du sett Alexander ... Han er helt rå på ritt over 250 kilometer. På det tidspunktet, 250 kilometer, så skjer det noe med fysiologien til rytterne. Vi fikk bare ti kilometer ekstra, på toppen av 250 kilometer. Så man føler seg litt snytt på det.

– Du hadde ønsket deg 285 i stedet for 261 kilometer, selv om Alexander satt med antydning til krampe i bena?

– Så du ansiktet til de andre rytterne? Var det noen som så fine ut? De var helt skutt alle sammen. Dette var en total utmattelse. Et fantastisk ritt! utbryter Ørn.

LANDSLAGSSJEF: Stig Kristiansen har aldri opplevd maken til forhold under et sykkelritt. Foto: Anders K. Christiansen, VG

Da Alexander Kristoff møtte mediene etter nesten syv timer på sykkelen, var det lite som tydet på at han ønsket å sykle 24 kilometer til.

– Jeg tok ut alt jeg hadde. Jeg hadde egentlig krampe på slutten der, sa Kristoff.

Han var tydelig på at han ikke var i nærheten av å ha krefter til å følge da Matteo Trentin og Mathieu van der Poel stakk med tre mil igjen.

Til slutt så han seg noenlunde fornøyd med en syvendeplass i VM.

Men Ørn mener fortsatt at Norges mestvinnende syklist hadde vært tjent med et lengre ritt:

– Det er typisk Alexander å si det han sier.: Spør ham om hvordan han føler seg etter at han har kjørt inn et godt resultat! Han har aldri følt seg bra etter et godt resultat, smiler treneren til VG.

PS! Amund Grøndahl Jansen endte på en 17. plass i fellesstarten. Sven Erik Bystøl ble nummer 34. Vegard Stake Laengen, Edvald Boasson Hagen og Carl Fredrik Hagen brøt rittet.

