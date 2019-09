HISTORISK: Carl Fredrik Hagen ble historisk da han syklet inn til 8. plass i Spania rundt tidligere i høst. Ingen nordmann har tidligere kommet like høyt på resultatlistene i en Grand Tour i sykkel. Foto: Heiko Junge

Slik takler sykkelkometen smerte: – Fotball ble for pinglete

LEEDS (VG) VM-rytter Carl Fredrik Hagen (28) valgte konsekvent idretter som gjorde vondt da han var yngre.

Det er bare noen uker siden 28-åringen sto for et av årets aller største gjennombrudd i norsk idrett:

Carl Fredrik Hagen sjokkerte sykkelsporten da han syklet inn til en åttendeplass i Spania rundt. Ingen nordmann kan vise til lignende resultat i et treukersritt i sykkel.

Etter bare én sesong i proffenes rekker snakkes det nå om hvordan Hagen kan prege sammendraget i Tour de France i fremtiden.

– Det var mye trykk i Norge i forrige uke, med to-tre medieavtaler hver eneste dag. Jeg ble litt lei etter hvert, så det var godt å komme hit nå. Men man må stille opp og det er hyggelig å bli lagt merke til, så det gjorde jeg med glede, sier Hagen.

Han møter VG på det norske utøverhotellet utenfor Leeds. Førstkommende søndag anser han seg for å være ren hjelperytter på det norske laget, der Alexander Kristoff sykler for sitt første VM-gull.

Det er bare fire år siden han startet med landeveissykling. Men før det var han innom en lang rekke ulike idretter. Og alle gjorde vondt.

– Jeg er en person som elsker å slite. Jeg har drevet med stort sett alle «vonde» idretter: Langrenn, løping, duatlon, maraton i terrengsykling, vintertriatlon ...g syntes fotball ble for pinglete. Det var sånn det startet da jeg begynte å løpe: Jeg måtte ha noe mer fysisk krevende. Fotball ble for kjedelig, sier Hagen til VG.

– Du må være god på å håndtere smerte?

– Det er veldig lett når man er i god form, sier 28-åringen.

Han er bosatt i Oppegård og trener mye i Follo på Østlandet.

– Hva tenker du når det gjør som vondest?

– Du må fokusere på det du skal gjøre, og ikke tenke så mye på smerte. Men når du er i form og kroppen er vant med det, så er smerte bare noe du føler og som du kan endre på. Om du tenker at “dette er vondt-vondt-vondt”, og ikke makter å bite det i deg, så vil du prestere dårlig. Men om du klarer å akseptere smerten og tenke på noe annet og få kroppen til å tolerere det, så blir det ikke like vondt. Man har gjerne mer vondt i de første løpene i en sesong enn på slutten, siden man er vant med smerte. Man kan vende seg til smerte, mener Hagen.

Noen meter unna, i resepsjonen på et landlig hotell utenfor Leeds, sitter Alexander Kristoff godt tilbakelent i en sofa. Han er glad i fotball og smiler forsiktig når han hører at landslagskollegaen opplevde sporten som «for pinglete».

– Jeg vil ikke si at fotball er for pinglete. Man kan oppleve skrekkskader der også. Treningsmessig må de fokusere mye på teknikk også. Så selv om det kanskje ikke er like hardt som sykkel, så er det nok like mye trening totalt sett. De ligger neppe på latsiden, sier Kristoff.

HJELPERYTTER: Carl Fredrik Hagen skal hjelpe Alexander Kristoff (t.v.) til seier i Yorkshire på søndag. Foto: Heiko Junge

Carl Fredrik Hagen vet ikke om han skal sykle Tour de France til neste år ennå. Planene spikres ikke før årets sesong er over om fire uker.

OL i Tokyo er uansett det store målet hans i 2020.

– Mange norske sykkelproffer sliter med å ta det siste steget. Du og Grøndahl Jansen har klart det. Hvorfor lykkes du?

Hagen åpner med å rose rittprogrammet til Lotto-Soudal, og måten det belgiske laget jobber på.

– Jeg har hele tiden lagt ned hundre prosent innsats og hatt ett hundre prosents fokus hver dag siden jeg startet å sykle. Det har vært en seriøsitet og en sykkelglede over lang tid. Og så har jeg en robust kropp som har vært innom veldig mange idrett. Så grunnmuren er veldig bra, fortsetter han.

– Det er mye vektpress i sykkelsporten generelt, og blant sammenlagtryttere spesielt. Hvordan har du opplevd det?

– Jeg er heldig side jeg sykler for et lag der det er et veldig sunt forhold til vekt. De er opptatt av at man må ha en sunn kropp. Det er ingen tvil om at dersom man skal kjøre fort i bakker, så må man forsøke å være så lett som mulig, men jeg har aldri opplevd et slanke- eller spisepress. Laget er opptatt av at man skal være sunn og ha nok energi, og sykle smart.

– Du går ikke rundt sulten?

– Nei, langt ifra. Jeg spiser sunt og er opptatt av sunn mat. Men det skal man være som idrettsutøver, enten man driver med sykkel, rallycross eller turn. Kroppen er kontoret og maskinen din. Er du bilentusiast og har en Ferrari, så fyller du ikke diesel på bensintanken. Det er viktig å gi kroppen det den trenger, sier Carl Fredrik Hagen.

