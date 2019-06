STERK ÅPNING: Edvald Boasson Hagen (32) vant første etappe av Critérium du Dauphiné søndag. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Boasson Hagen-seier etter råsterk spurt

Edvald Boasson Hagen (32) var råsterk i spurten og vant åpningsetappen av sykkelrittet Critérium du Dauphiné søndag formiddag.

NTB

– Nå er jeg veldig glad for at jeg klarte å ta denne seieren. Jeg hadde det vondt etter de siste to klatringene, men jeg klarte å kjøre en bra sprint, sier Edvald Boasson Hagen etter målgang til NTB.

Det åtte dager lange sykkelrittet Critérium du Dauphiné har i årevis har vært benyttet av sykkelstjernene som en siste test før Tour de France senere på sommeren.

Den 142 kilometer lange åpningsetappen fra Aurillac til Jussac endte i massespurt, og i den var den norske Dimension Data-proffen best av alle - foran den belgiske stjernen Philippe Gilbert. Wout Van Aert ble nummer tre.

– Bena begynner å bli bra. Det er bra. Jeg håper det er mer i vente, sier Boasson Hagen.

Dette var hans femte etappeseier i Critérium du Dauphiné.

– Jeg hadde det vondt etter de siste to klatringene, men jeg klarte å kjøre en bra sprint, tilføyer Boasson Hagen.

Et brudd på en håndfull ryttere hadde underveis på etappen en solid ledelse på hovedfeltet, men mot slutten nærmet forfølgerne seg sakte, men sikkert. Med én kilometer til mål var hovedfeltets jakt fullført med hell.

– Det løste seg veldig bra, i og med at mange vil være med å jage, mener Boasson Hagen.

Boasson Hagen viste også solid form under Tour of Norway nylig. Der endte han til slutt på tredjeplass sammenlagt etter å ha blant annet tatt sesongens andre etappeseier underveis.

Det var ikke gitt at søndagens Critérium du Dauphiné-åpning skulle ende med massespurt. Den 142 kilometer lange etappen inneholdt fem kategoriserte stigninger og krevde sitt av rytterne.

Mandag kan Edvald Boasson Hagen ta på seg ledertrøya før start i Frankrike.

– Jeg forventer ikke å beholde den så lenge. Jeg tar det dag for dag, sier den norske sykkelprofilen.

Publisert: 09.06.19 kl. 15:29