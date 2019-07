UHELL: Geraint Thomas måtte kjøre seg opp etter å ha mistet tid. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

Sammenlagtfavoritt Thomas gikk i asfalten: - Frustrerende og irriterende

SAINT-ETIENNE/OSLO (VG) Fjorårsvinner Geraint Thomas (33) falt, men klarte å kjøre seg inn på etappen til Saint Etienne, hvor Thomas De Gendt (32) vant etter å ha gått i brudd.

15 kilometer før mål gikk Thomas og flere ryttere fra Team INEOS i asfalten. De mistet over et halvt minutt til hovedfeltet.

– Det er bare frustrerende og irriterende. Det var et viktig tidspunkt i løpet. Guttene gjorde en god jobb for meg, og jeg fikk tettet luken, det viser i det minste at beina er bra, sier Thomas, som var bitter fordi han ikke fikk syklet for bonussekunder, i et intervju vist på TV 2.

Han påpekte også at han ikke fikk noen skade i uhellet.

De Gendt-seier og ny mann i gul trøye

På en etappe med flere bakker gikk «bruddspesialisten» Thomas De Gendt i brudd med tre andre ryttere.

Bruddet ble tynnet ut, og til slutt støtet De Gendt fra i ensom majestet.

I hovedfeltet støtet Thibaut Pinot og Julian Alaphilippe. Sistemann i jakt på den gule ledertrøya, og etappeseieren.

Men Lotto Soudal-rytteren holdt koken fremme, og de to franskmennene greide aldri å komme nærmere enn drøyt 10 sekunder.

– Jeg hadde en skikkelig god følelse hele dagen, og hadde utrolig bra bein, forteller belgieren som har prøvd seg i brudd flere ganger i årets Tour de France.

En trøst for Alaphilippe er at han tar over den gule ledertrøyen fra italienske Giulio Ciccone. Mens Pinot, som er en av rytterne som kan kjempe i toppen, også vinner sekunder i sammendraget, og er oppe på 3. plass, 19 sekunder foran Thomas.

– Dette viser at han er i form, og blir en mann å passe på, sier Thomas om sin franske konkurrent i et intervju vist på TV 2.

VINNER: Thomas De Gendt i aksjon i Tour de France lørdag. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

De norske langt bak

De norske rytterne var, ikke uventet, sjanseløse på dagens kuperte etappe. Det var likevel stilt enkelte forventninger til Edvald Boasson Hagen. Den drømmen ble lagt i grus da 32-åringen måtte slippe feltet 52 kilometer før mål.

– Det er ikke bra. Edvald er ikke i nærheten av den klatreformen han hadde da han kjørte for Team Sky i 2012 og ble nummer to i VM i Valkenburg, sa TV 2s Johan Kaggestad.

Thor Hushovd nikket samtykkende:

– Nei, han er langt unna det. Men det er en tøff etappe i dag, kanskje mer krevende enn det mange av rytterne trodde på forhånd, sa sørlendingen.

Et par mil senere ble fraværet av norske ryttere i hovedfeltet igjen et tema:

– Har vi ryttere som i det hele tatt er gode nok i denne typen terreng? Dette er ikke det hardeste terrenget man møter, bare mellomhardt. Sagan og Colbrelli har sittet med. Van Aert er også her, sa Kaggestad.

– Når det er en så stor gruppe, 80 ryttere kanskje, så bør en rytter som Edvald sitte der. Det er det ingen tvil om, svarte Hushovd.

– Eiking og Bystrøm også, føler jeg, mente Kaggestad i studioet til TV 2.

Håpet på Edvald-brudd

Rytterne skulle over seks kategoriserte stigninger (2.- og 3-kategorier) før målgang i Saint-Etienne i dag. Før etappen var Dimension Data-laget til Edvald Boasson Hagen klare på at de for enhver pris skulle ha en rytter i brudd.

Det klarte de. Men det ble Ben King, og ikke Boasson Hagen, som fikk lov til å danne bruddet sammen med tre andre ryttere, hvor De Gendt støtet seg fra og til slutt vant.

