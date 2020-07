SNART SESONGSTART: Alexander Kristoff skal starte årets sesong for andre gang i løpet av de neste ukene, men akkurat hvor det blir er ikke helt sikkert. Foto: Heiko Junge

Sesongstarten kan bli utsatt: – Føler det er litt usikkert

Allerede før det første rittet kan det bli endringer i rittprogrammet til Alexander Kristoff (33).

I neste uke skal flere av de fremste norske syklistene på herresiden sykle ritt igjen for første gang siden coronapausen.

Kristoff og lagkamerat Sven Erik Bystrøm (28) skulle etter planen være først ute av dem i Vuelta a Burgos, men norske helsemyndigheter har varslet at Spania kan bli et «rødt» land denne uka. Det blir i så fall offentliggjort på Regjerings pressekonferanse fredag klokken 12.

Til TV 2 forteller Kristoff at det er planlagt at de skal reise ned på mandag i neste uke, mens rittet starter på onsdag.

Foreløpig er han nå i tenkeboksen og avventer hva som vil skje i Spania. Alternativt blir Milano-Torino 5. august hans første ritt for sesongen, noe som i så fall er dårlig nytt for Kristoffs sjanser i årets første monument, Milano-Sanremo tre dager senere.

– Det er ikke optimalt, så jeg håper jeg får kjørt Burgos som normalt. Men plutselig blir hele rittet kansellert. Det er litt uvisst nå som smittetallene er på vei opp, men jeg forholder meg foreløpig til at jeg skal kjøre Burgos, sier Kristoff til VG.

– Jeg har trent som jeg gjør inn mot klassikerne, så jeg tror formen skal være rimelig okay. Jeg er ofte en litt «slow starter», så Sanremo kan kanskje bli vanskelig å vinne, sier han.

les også Må trolig i karantene for andre gang: – Føler jeg må følge lagets plan

– Tror du man går en usikker høstsesong i møte?

– Jeg føler det er litt usikkert. Nå kommer det nærmere og nærmere, det har jo vært litt i det fjerne. Fotballen har jo begynt å komme i gang, så man forventer at syklingen også skal komme i gang, men vi får se hvordan det utvikler seg. Det kan fort skje flere kanselleringer. Plutselig er Tour de France det eneste som går. Vi vet jo ikke noe sikkert. Vi får bare smøre oss med tålmodighet, sier Kristoff.

Videre i august skal Kristoff til Critérium du Dauphiné (12.-16. august), før han kjører NM på Røyse 23. august. Deretter reiser han til Frankrike igjen, hvor han kjører EM 26. august i Plouay før Tour de France-starten i Nice 29. august.

STARTER I ITALIA: Amund Grøndahl Jansen starter sesongen i Italia neste helg. Her sammen med Kristoff under VM-fellesstarten i fjor. Foto: Heiko Junge

Der Kristoff muligens skal åpne i Spania, sesongåpner Amund Grøndahl Jansen (26) og Edvald Boasson Hagen (33) i Italia med Strade Bianche neste lørdag. Grøndahl Jansen er for tiden hjemme i Girona i Catalonia, en av regionene hvor det har vært mer coronasmitte den siste tiden.

– For øyeblikket er det veldig konsentrert til Barcelona. I Girona er det ingen voldsom oppblussing, men de åpnet veldig mye, veldig fort, så jeg tror ikke de har håndtert det på best mulig måte i Spania og Catalonia spesielt, sier den regjerende norgesmesteren.

Grøndahl Jansen skulle egentlig kjøre Giro d’Italia, men på grunn av den tettpakkede kalenderen vil han istedenfor fokusere på éndagsritt.

– Jeg er nesten litt glad for at jeg ikke har noen Grand Tour på kalenderen. Det er der det er flest folk involvert og størst tidsspenn. Det skal bli spennende å se hva de gjør ved positive tester der, det vil være surt om de må kutte halvveis. For éndagsritt så skal det være mulig å holde seg frisk og få kjørt en grei andel av de rittene, sier han.

Publisert: 23.07.20 kl. 13:39

