FRANKRIKE: Syklistene underveis torsdagens etappe av Etoile de Bessèges – før det smalt.

Fransk sykkelritt stanset etter dramatisk massevelt

Den 2. etappen av det franske sykkelrittet Etoile de Bessèges ble stanset med drøyt to mil igjen etter en voldsom massevelt som også rammet Uno-X-laget.

23 kilometer gjensto av den 169,6 kilometer lange etappen fra Bagard til Aubais da mange titalls ryttere dundret i asfalten på steinbro. TV-bildene viste det totale kaos.

Minst én Uno-X-rytter måtte ned i velten, mens en annen måtte stanse helt opp som følge av dramatikken. TV-bildene viste at flere ryttere ble båret inn i sykebiler.

Kort tid etter velten valgte arrangørene å stanse feltet.

– Dette er dramatiske bilder. Vi får bare krysse fingrene for at det går bra. Her er det kommissæren som har signalisert at etappen for øyeblikket er nøytralisert, men ikke godt å si hvorfor, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

Han spekulerte videre i at årsaken til nøytraliseringen kan være at samtlige legeressurser var i bruk for å hjelpe de skadde rytterne etter massevelten. Dermed kunne ikke de gjenværende syklistenes sikkerhet garanteres.

Det er usikkert om etappen vil bli gjenopptatt og fullført.