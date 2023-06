Jonas Vingegaards lag, Jumbo-Visma, har plukket ut sin tropp til årets Tour de France.

Jumbo-Vismas Tour de France-tropp er klar – Vingegaard får med seg kruttsterkt lag

Det nederlandske storlaget Jumbo-Visma sender hele sitt stjernegalleri når danske Jonas Vingegaard skal jakte en ny sammenlagtseier i Tour de France.

Med seg på de spanske og franske veier får 26-åringen blant andre Wout Van Aert (Belgia), Christophe Laporte (Frankrike) og Dylan van Baarle (Nederland). Samtlige av de tre har vist solid form og vunnet store ritt i løpet av vårsesongen.

Tiesj Benoot (Belgia), Sepp Kuss (USA), Wilco Kelderman (Nederland) og Nathan Van Hooydonck (Belgia) utgjør resten av laget.

Etter to strake sammenlagttriumfer for UAE og Tadej Pogacar, gjennomførte Vingegaard og Jumbo-Visma et nærmest prikkfritt ritt i fjor. Flere sterke prestasjoner i fjellene sikret til slutt Vingegaard sammenlagtseieren med hele to minutter og 43 sekunder.