MISTER RITT: Torstein Træen risikerer operasjon etter at han fant ut at bruddet i armen satt et annet sted enn de trodde.

Træens brudd verre enn antatt – mister ritt og risikerer operasjon

Uno-X-rytter Torstein Træen har slitt med store smerter etter albuebruddet i Tour de France. Nå risikerer han operasjon.

NTB

Undersøkelser den siste tiden har vist at bruddet sitter på et annet sted enn først antatt.

– Jeg fikk j... vondt etter at jeg kom hjem. Det ble bare verre, så derfor tok vi et nytt røntgen. Da viste det seg at bruddet satt en annen plass enn vi fikk beskjed om i Touren. Vi har sammenlignet litt røntgenbilder i etterkant, og det ser ut til at kvaliteten på det vi tok i Frankrike var litt dårlig, sier 28-åringen til TV 2.

Etter de første bildene trodde legen at bruddet satt i albuebeinet, men den nye undersøkelsen viser at det i stedet sitter i spolebeinet.

– Bruddet er på et litt mer komplisert sted. Jeg tok en CT-scan i går, og så får jeg forhåpentligvis beskjed i løpet av dagen om jeg må opereres eller ikke.

Det «nye» bruddet får uansett konsekvenser for Uno-X-rytteren, som nå må stå over blant annet Arctic Race neste uke. Der skulle han etter planene ledet laget.

– Jeg syklet to timer på rulla i går, men i dag føler jeg meg skikkelig dårlig. Jeg har ingen kraft i armen – jeg klarer ikke løfte en iPad engang. Jeg sover heller ikke kjempebra, sier Træen til TV 2.