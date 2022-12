SPARKET: Miguel Ángel López.

Sykkellag sparket colombiansk stjerne – antyder kobling til dopinglege

Astana har valgt å kvitte seg med den colombianske syklisten Miguel Ángel López. Han var i sommer suspendert i forbindelse med en politietterforskning.

Lopez ble stoppet på en spansk lufthavn etter en reise til Colombia i juli. Årsaken var mistanke om at han hadde forbindelser til den omstridte legen Marcos Maynar, som granskes for narkotikasmugling og hvitvasking av penger.

Kasakhstanske Astana skriver på sine nettsider at oppsigelsen kommer som følge av at nye elementer skal vise en sannsynlig forbindelse mellom Lopez og Maynar.

«Derfor har laget ingen annen mulighet enn å oppheve kontrakten mellom laget og rytteren med øyeblikkelig virkning. Det er grunnet brudd på interne regler i laget», heter det i en uttalelse.

Laget valgte å suspendere Lopez i påvente av mer informasjon, og i starten av august ble suspensjonen opphevet. Likevel har ikke roen senket seg i laget, og nå er Lopez ferdig.

Colombianeren har hele veien nektet å ha noe med Maynar å gjøre.

«Nyheter har blitt publisert i forskjellige medier hvor det står at jeg blir etterforsket i forbindelse med et antatt dopingnettverk. Det pågår for øyeblikket ingen aktive etterforskninger eller rettssaker rundt meg. Advokatene mine er klare til å igangsette alle nødvendige rettslige skritt.», skrev han nylig i sosiale medier.