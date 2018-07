Kristoff etter skandale-etappen: – Jeg tenkte «hvorfor får jeg ikke puste?»

BAGNÈRES-DE-LUCHON/OSLO (VG) Julian Alaphilippe (26) var først over målstreken på den 16. etappen av årets Tour de France - men det er en helt annen ting dagen kommer til å bli husket for.

Det var bare gått 29 av 218 kilometer da det oppstod fullt kaos på den 16. etappen av årets Tour.

Bondeprotestdrama

Som følge av en bondeprotest var flere høyballer plassert i løypa for å blokkere rytterne, men de var heldigvis ryddet opp og plassert i veikanten da feltet passerte.

Så gikk det imidlertid galt.

En Gendarmes-betjent sprayet det som virket å være pepperspray eller tåregass mot protestantene, men vinden tok sprayen og sørget i stedet for at mange av rytterne ble truffet. De passerte nemlig like bak politimannen da han sprayet.

– Vi kom gjennom noen demonstrasjoner med høyballer. Jeg vet jeg er litt allergisk mot høy, men jeg tenkte «hvorfor får jeg ikke puste? Er jeg så allergisk?» Men så kjente jeg det i øynene og overalt og tenkte at dette var noe gassopplegg, forklarer Alexander Kristoff overfor VG.

– Du fikk det skikkelig?

– Ja, det svei i øynene og kjente at jeg ikke fikk puste så godt, men det var det samme for alle. Alle hylte og skrek «ah, my eyes!», sier Kristoff med stor innlevelse.

– Du har ikke opplevd noe lignende? Ikke vant til å få pepperspray i øynene?

– Nei, jeg er ikke vant til det. Men nå vet jeg i hvert fall hvordan det føles, sier han, som beskriver etappen som «tung».

Nordmannen rullet inn som nummer 120 på dagens etappe, litt over halvtimen bak vinneren, franske Julian Alaphilippe.

Tom Dumoulin, nummer tre i sammendraget, var blant de som var mest oppgitt i målområdet.

– Det er galskap. Vi gjorde ikke noe galt... Eller gjorde jeg? Har jeg gjort noe dumt mot bøndene? Det er noen mennesker jeg bare ikke forstår. Jeg skjønner dem ikke... sier han oppgitt.

– Takk gud for at det bare var noen teite bønder som protesterte for et eller annet, men det endte heldigvis ikke så ille, kommenterer Quick-Steps danske sportsdirektør Brian Holm overfor VG.

Bøndenes forklaring: Vi hadde ikke noe annet valg

Hendelsen førte til at hele feltet måtte stoppe opp og motta legehjelp. Det ble diskutert om rittet i det hele tatt kunne fortsette, men etter et kvarters tid var det så, selv om feltet måtte kjøre i såkalt nøytralisert modus i fire kilometer før arrangøren slapp rytterne ordentlig løs igjen.

Utforkjøringdrama

Da ønsket Edvald Boasson Hagen å vise seg frem.

Topp fem etappe 16 1. Julian Alaphilippe (Quick-Step), 5 timer, 13 minutter og 22 sekunder 2. Gorka Izaguirre (Bahrain-Merida), +15 sekunder 3. Adam Yates (Mitchelton-Scott), +15 sekunder 4. Bauke Mollema (Trek-Segafredo), +15 sekunder 5. Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), +18 sekunder

Den norske Dimension Data-rytteren ble med det 47 manns store bruddet som gikk omtrent halvveis på etappen, men på det nest siste fjellet - opp Col de Menté - måtte han slippe.

Enda verre gikk det for Philippe Gilbert. Belgieren stakk fra bruddet og lå helt i tet med 58 kilometer igjen, men mistet kontrollen over sykkelen på vei ned Col de Menté, smalt inn i en lav mur i høy hastighet og føk ned en skrent. Han måtte få behandling før han ga tommelen opp og fortsatte, men Quick-Step-rytteren var ute av dansen med tanke på etappeseier.

– Han kommer til å ha noen sting i kneet, men vi krysser fingrene, sier Brian Holm til VG.

– Men da jeg hørte at han bannet, så skjønte jeg at han var ok, fortsetter han.

Etappeseieren sto istedenfor mellom Adam Yates og Julian Alaphilippe, som stakk fra det stadig minkende bruddet før den siste toppen.

Med ti km og en lang utforkjøring igjen hadde Yates omkring 20 sekunder på den franske Quick-Step-rytteren, men da også Yates gikk i bakken på vei nedover, ble det klart at Alaphilippe kunne juble for sin andre etappeseier i årets Tour - og Quick-Steps fjerde. Det er flest av alle.

– I dag var en galskapens dag. Det var masse smerter i beina mine, og sikkert i de andres også, men jeg kan ikke tro at jeg har vunnet for andre gang. Jeg er så lykkelig, sier den franske vinneren på overraskende bra engelsk i seiersintervjuet med arrangøren.

I sammendraget ble det imidlertid ingen store endringer. Skys Geraint Thomas leder med ett minutt og 39 sekunder foran lagkompis Chris Froome. Ned til Sunwebs Tom Dumoulin på tredjeplass er det nye elleve sekunder.

Det gjenstår fem etapper av årets Tour de France.