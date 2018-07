UTE! Fernando Gaviria vant to etapper i den første uken av årets Tour de France. Nå er han ute av rittet før uke to er ferdig. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Mannefall blant spurtstjerner i Tour de France: – Vanvittig

Publisert: 19.07.18 16:01 Oppdatert: 19.07.18 18:06

ALPE D’HUEZ (VG) Etter at Marcel Kittel og Mark Cavendish kastet inn håndkleet i går, måtte stjernespurtere som Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen og André Greipel gi seg på dagens tøffe Tour de France-etappe.

I går var det tidsfristen som stoppet Kittel og Cavendish. I dag valgte Gaviria, Groenewegen og Greipel å gi seg allerede før dagens nest siste fjell var besteget. De fem har til sammen utrolige 59 etappeseirer i Tour de France på CV-ene sine.

Dette øker sjansene betraktelig for at Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen tar en etappeseier i årets utgave av rittet.

Blant spurterne som satt igjen i feltet, er foruten de to norske, blant annet Peter Sagan, Sonny Colbrelli, John Degenkolb og Arnaud Démare.

– Det er et vanvittig frafall i dag, sier Stein Ørn til VGs journalist i Frankrike.

Han sto i stigningen opp Col de la Croix de Fer på dagens etappe. Kristoff hadde nettopp passert da Ørn pratet med VG.

– Alexander var 18 minutter bak teten. Han var sliten, men ikke helt knust, sier Ørn.

Edvald Boasson Hagen skal ha ligget i en gruppe et par minutter før Kristoff. Dermed virker begge de to norske å komme seg inn før tidsfristen i dag.

– Det har aldri skjedd de siste årene, når jeg har fulgt med, at så mange spurtere har trukket seg, sier TV 2-ekspert Thor Hushovd på toppen av Alpe d’Huez i Frankrike.

Både Groenewegen og Gaviria har vunnet to etapper hver i årets ritt.

Årets Tour-løpye har vært knallhard, med korte fjelletapper som har gjort livet surt for enkelte, med tanke på at tidsfristen for å komme i mål blir kort.

Mens den siste etappen i Alpene finner sted i dag, blir det ikke mye enklere i Pyreneene neste uke: Da venter blant annet en fjelletappe på bare 65 kilometer. Det kommer til å bli knallhardt for mange.

Edvald Boasson Hagen var i utgangspunktet hjelperytteren for Mark Cavendish på de flate etappene i årets ritt. Men etter at «Cav» kom i mål mer enn en time etter etappevinner Geraint Thomas i går, forsvant han altså ut av rittet.

Det betyr at Boasson Hagen skal spurte for Dimension Data. Kanskje allerede i morgen, fredag.

Det avhenger imidlertid av om spurtlagene vil bruke krefter på å hente inn et brudd på veien til den franske byen Valence.

– Det er færre spurtere igjen i årets ritt. Det som skjer nå, øker sjansene for at det går inn en mindre gruppe i morgen (fredag), i stedet for at det blir massespurt, sier Ørn til VG.

– Er årets løype for tøff?

– Det avhenger av hva du ønsker. Om formålet bare er å ha igjen spurtere mot slutten av rittet, så er det fint. Men da gjør du dette mer og mer til et klatreløp, sier han.

PS! Kristoff har nå bare én mann, Peter Sagan, foran seg i konkurransen om den grønne poengtrøya i Tour-en. Sagan er til gjengjeld fullstendig suveren hva gjelder poeng.