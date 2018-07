Kristoff centimeter unna etappeseier

VALENCE/OSLO (VG) Alexander Kristoff så ut til å spurte inn til seier på den trettende etappen, men på målstreken suste Peter Sagan forbi.

– Det var nære, men han kom rundt på meg slutten der, og jeg vet at han slenger sykkelen bedre enn meg. Jeg gjør en bra spurt, men dessverre mangler det litt til verdensmesteren (Sagan), sier Kristoff etter målgang.

Topp 10 på etappen: 1. P. Sagan

2. A. Kristoff

3. A. Demare

4. J. Degenkolb

5. G. Van Avermaet

6. Y. Lampaert

7. M. Cort Nilsen

8. A. Pasqualon

9. S. Colbrelli

10. T. Phinney

Alexander Kristoff (UAE) timet spurten nesten perfekt, men på målstreken kom Peter Sagan (BORA-hansgrohe) bakfra og dyttet sykkelen noen få centimeter foran Kristoff.

– Jeg føler jeg gjorde alt rett i spurten, fortsetter han.

– Gir dette deg håp med tanke på at mange av de andre gutta har dratt hjem før Paris?

– Det gir håp, jeg var tross alt nest raskest i dag. Med en enda lettere avslutning er jeg nærmere Sagan, han er tross alt bedre i bakker, og i dag var det igjen en seig spurt med bakke fra kilometeren igjen til 500 meter før mål. Alle spurtene bortsett fra en har vært veldig harde, svarer Kristoff til VG.

Han anslår at han har to seiersmuligheter igjen i Tour de France.

– Slik jeg ser det kunne ikke Kristoff gjort noe annerledes, jeg synes han gjorde et vanvittig tapper innsats, sier Thor Hushovd på TV2s sending.

Dette var Sagans tredje etappeseier i årets ritt.

– Det er fantastisk for både meg og lagkameratene mine, de gjorde en meget god jobb. Jeg var litt bak de siste 600 meterne, jeg holdt meg på hjulet til Kristoff og er veldig glad for å ha slått de andre i spurten, sier Sagan i et intervju vist på TV2.

Bedagelig tempo i varmen

Etter tre tøffe fjelletapper i Alpene, ventet en langt roligere reise for rytterne i Tour de France i dag: Det betød nye sjanser for Alexander Kristoff (UAE) og Edvald Boasson Hagen (Dimension Data).

Sistnevnte er fersk lagkaptein etter at Mark Cavendish ikke maktet å komme seg gjennom en tøff alpeetappe innen tidsfristen satt av arrangøren.

Fredag gikk det i et bedagelig tempo i 35 graders varme. Et firemannsbrudd fikk gå, men fikk aldri den store luken. Michael Schär (BMC) ga det et forsøk, men hovedfeltet hadde full kontroll.

Phillipe Gilbert tjuvstartet spurten 800 meter før mål, men ble hentet. I spurten så Alexander Kristoff sterk ut, han akselrerte fra Degenkolb, men ble hentet av Sagan på målstreken.

Edvald Boasson Hagen var ikke med i tetkampen i spurten.

– Vi som er igjen av laget kjørte bra, men vi feilet litt og raste bakover, sukker Boassong Hagen til TV2.

Inn mot spurten gikk det greit for seg, samtlige sammenlagtkanoner unngikk uhell, og tapte dermed ikke tid.