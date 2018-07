VINNERSJANSE I DAG: Liker du Paris-Roubaix? I dag skal Alexander Kristoff (bildet) og Tour-rytterne over 15 brosteinsetapper i Tour de France. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Hushovd-råd før «mini-Roubaix»: Her er oppskriften på seier

Publisert: 15.07.18 10:06

AMIENS (VG) Thor Hushovd (41) var en av verdens beste på brostein. Nå gir han Edvald Boasson Hagen (31) og Alexander Kristoff (31) to konkrete råd før dagens brosteinsetappe i Tour de France.

I ettermiddag venter årets kanskje største seierssjanse, sett med norske øyne, når rytterne skal over femten brosteinspartier før målgang i Roubaix.

En foreløpig mager Tour de France til tross: Både Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen nevnes blant favorittene i Frankrike.

Etter gårsdagens fjerdeplass i Amiens, understreket Kristoff at han følte seg bedre enn hva han har gjort det siste tiden. Det lover godt foran dagens etappe, sier han til VG.

– Jeg håper at jeg kan være med å kjempe om seieren. Men man kan trenge flaks også. Jeg følte meg bra i 2015, men da punkterte jeg i starten av et brosteinsparti og måtte kjøre gjennom hele med flatt hjul. Da taper man mye tid, sier 31-åringen til VG.

Thor Hushovd maktet aldri å vinne favorittløpet Paris-Roubaix i løpet av en lang karriere. Men han vant den tredje etappen - på brostein - i 2010. Det er et av TV 2-ekspertens høydepunkter på sykkelen.

To viktige huskeregler

Hushovd er klar på at Boasson Hagen og Kristoff må huske to ting dersom de skal sørge for norsk jubel i dag:

1. Posisjonering: – De må sitte i front idet man nærmer seg brosteinspartiene. Det kommer til å sprekke opp i mindre grupper, og sitter man bak da, så er løpet kjørt. Da kommer man ikke opp igjen.

2. Offensiv kjøring: – Edvald og Alex må være uredde og kjøre veldig offensivt. Det betyr at de må være med når det gås til. Det går ikke an å ligge bak og spare krefter, sier Hushovd til VG i Frankrike.

Selv satt han i front, kjørte offensivt og endte i en liten gruppe for åtte år siden. Da det skulle spurtes om seier, var nordmannen i en egen klasse.

– Du må egentlig spurte 20 ganger (15, journ. anm.), sier Alexander Kristoff - og sikter til hvordan rytterne spurter som besatt før hvert brosteinsparti, for ikke å bli hindret av velt foran seg.

Hushovd mener flere av sammenlagtrytterne er nervøse for hva som venter dem i dag. Mange er ikke vant til å kjøre brostein og frykter velt eller tidstap.

– Men det er også mange ryttere som har lyst til å kjøre for seier og gjør etappen hardest mulig. Fordelen for de norske rytterne, er at mange av de sterke rytterne har sammenlagtkanoner på lagene sine. Da må de kanskje passe på ham Det øker de norske sjansene, sier Hushovd til VG i Frankrike.

Motstander av brostein i Touren

At Tour de France-rytterne må lide seg over brostein er ikke kontroversielt. Mange mener det ikke har noe å et treukersritt å gjøre.

– Jeg er motstander. Vi har et tidspunkt for brostein i kalenderen, og det er i mars og april, sier sportsdirektør i Mitchelton Scott, Matt White.

Thor Hushovd mener derimot brostein i tour-en er spennende og gøy:

– Men det er en nedside at sammenlagtryttere kan få ødelagt hele rittet sitt søndag ettermiddag. De ødelegger dynamikken i rittet. Om Froome og Thomas kommer inn med teten, mens Quintana og Bardet mister fire minutter, så forsvinner noe av spenningen i tour de France. Men det motsatte kan også skje: At Team Sky taper tid. Da blir det mer spennende igjen, sier han.