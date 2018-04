ABDISERT SYKKELKONGE: Her er Lance Armstrong med sin daværende kjæreste, Sheryl Crow, i 2005. Siden den gang har det gått nedover med sykkeldoperen. Foto: Espen Rasmussen

Lance Armstrong-forlik: Betaler 39 mill. for å unngå rettssak

Publisert: 19.04.18 23:26 Oppdatert: 19.04.18 23:55

SYKKEL 2018-04-19T21:26:25Z

Lance Armstrong (46) unngår rettssak og mulig konkurs ved å betale 39 millioner kroner i et forlik med amerikanske myndigheter.

Av denne summen går rundt ti millioner kroner til den tidligere dopingutestengte syklisten Floyd Landis. I tillegg kommer trolig 14 millioner kroner til advokatene til Landis.

Det var Landis som først tok ut søksmål mot Armstrong for svindel med statlige kroner, før amerikanske myndigheter ble med på lasset våren 2013. Da hadde Armstrong allerede innrømmet årelangt juks på direktesendt fjernsyn i USA.

– Selv om jeg mener at søksmålet mot meg var grunnløst og urettferdig, og jeg har brukt mye penger på å komme til en løsning, så har jeg siden 2013 forsøkt å ta ansvar for feilene mine og den dårlige oppførselen min, sier Armstrong i en uttalelse torsdag kveld, norsk tid.

Det var avisen USA Today som først omtalte forliket.

Rettssaken mot Armstrong, anlagt av amerikanske myndigheter og Floyd Landis skulle starte 7. mai. Allerede førstkommende mandag var det ment at juryutvelgelsen skulle starte.

At 46-åringen nå må ut med «bare» 40 millioner kroner anses av mange å være en seier for Armstrong, som risikerte et langt større tap dersom saken kom opp for retten.

Bakgrunnen for saken er som følger: Armstrong syklet i mange år for US Postal, som var sponset av det amerikanske svaret på posten i Norge. De betalte drøyt 32 millioner dollar i sponsorpenger, fordelt på flere år.

Amerikansk lovgivning åpner for at dem som avslører svindel med statlige kroner kan få en del av beløpet som hentes inn igjen av myndighetene. Det er dette som er bakgrunnen for at Floyd Landis nå kan innkassere en stor sum penger.

Landis «vant» selv Tour de France i 2006, men ble fratatt seieren på grunn av doping kort tid etterpå.

Da Armstrong, gjennom sin nye satsning i Radiochack, ikke ville ta Landis inn i varmen igjen etter endt soning, surnet forholdet mellom de to gamle vennene. Det fikk Landis til å sende en lang rekke brev til antidopingjegerne, som til slutt endte med Armstrongs fall.

Lance Armstrong risikerte å tape rundt 100 millioner dollar om han tapte rettssaken som nå er avlyst. I så fall kunne 46-åringen, som «vant» Tour de France syv år på rad fra 1999 til 2005, gått konkurs.

Nå slipper han istedet unna med et tap på snaut 40 millioner kroner.

Men: Armstrong har også tapt andre søksmål de siste fem årene. Og totalt anslår han ifølge USA Today å ha brukt rundt 774 millioner kroner på rådyre advokater og søksmål siden han la kortene på bordet foran TV-stjernen Oprah Winfrey i 2013.

– Jeg ga alt jeg hadde for US Postal-laget og har alltid vært spesielt stolt over å bære den røde, hvite og blå ørnen på brystet mitt mens jeg konkurrerte under Tour de France. De minnene er særdeles ekte og betyr mye for meg, sier Armstrong i kveld.

Krasse reaksjoner mot Hushovd: - Skam deg, Thor

Amerikanske myndigheter har ikke kommentert forliket ennå.

Etter å ha krevd 774 millioner kroner, slår de seg nå til ro med rundt 39 millioner kroner etter torsdagens forlik.

Stridens kjerne før rettssaken - som nå er avlyst - var hvorvidt sponsoren US Postal var skadelidende for dopingen til Armstrong eller ikke. Det statlige selskapet og deres advokater mente det.

Armstrong og hans juridiske mannskap mente derimot at US Postal dro nytte av Armstrong og hans «triumfer» i Tour de France gjennom mange år, og at det er en del av regnestykke som nå skulle gjøres opp.

