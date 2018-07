MOT SEIER: Geraint Thomas virker å bli den tredje Team Sky-rytteren som vinner Tour de France. Her er han under en fjelletappe i årets ritt. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Team Sky har brukt 2,3 milliarder på ni år

Publisert: 28.07.18 11:17

SYKKEL 2018-07-28T09:17:05Z

LARUNS (VG) I løpet av de ni siste årene har Team Sky svidd av minst 2,3 milliarder kroner på å bli verdens største sykkellag. Nå reagerer andre lag.

For ikke bare virker Geraint Thomas (32) å bli den tredje Team Sky-rytteren til å vinne Tour de France på få år. Hjelperytterne til det britiske laget er også i en egen klasse i Frankrike i sommer.

I går satt det på et tidspunkt seks ryttere i ledergruppa opp dagens siste fjell. Tre av dem var fra Team Sky.

Ifølge EF Education-eier Jonathan Vaughters har hjelperyttere i Team Sky høyere lønn enn hans egen Tour-kaptein Rigoberto Uran.

– Det er ikke noe lønnstak i sykkelsporten. Da er det opp til hver enkelt sponsor hva de legger i det. Man kan selvfølgelig diskutere om det er rettferdig overfor de andre, men sånn er det bare. Det må i så fall bli opp til UCI å sette et tak for budsjett, sier tidligere sportsdirektør i Sky, Kurt Asle Arvesen, til VG.

Ifølge Arvesen er det ikke millionbruken til Team Sky som isolert sett har gjort dem best, men støtteapparatet og den australske treneren Tim Kerrison.

En titt på budsjettene til det britiske laget er likevel interessant lesning: I lagets første år, 2010, var budsjettet 157 millioner kroner i året.

Tall hentet fra Companies House - Englands svar på Brønnøysundregisteret - viser at tilsvarende budsjett i 2016 var svimlende 334 millioner kroner. Det var en økning på 27 prosent fra året før.

Dersom vi legger til grunn at Team Sky har brukt det samme beløpet i 2017 og 2018, blir sluttsummen på 2,3 milliarder kroner de siste ni årene.

Det er kanskje ikke oppsiktsvekkende i fotballsammenheng. Men i sykkelsporten er det enormt.

Hva slags budsjetter andre lag opererer med, er det vanskelig å si noe sikkert om, siden Team Sky er et av få som må offentliggjøre tallene sine. Team Sky antas likevel å ha det klart største budsjettet.

Den anerkjente bloggen Inrng.com skrev i fjor at AG2R-laget til Romain Bardet har et budsjett halvparten så stort som det til Team Sky.

– Problemet er at lagene bruker mer penger enn de får fra sponsorene sine. Vi ønsker oss en grense for for hvor mye lønn lagene skal få lov til å betale rytterne, sa eieren av Tour de France, Marie-Odile Amaury (78) til VG i forrige uke.

Stadig flere virker nå å mene det samme.

– Team Sky har et tog på seks mann som jager Dumoulin og Valverde, fordi de har råd til å betale ryttere som ville vært sammenlagt-kapteiner i andre lag. Jeg skylder ikke på dem, men de har et kvelertak på resten, skrev Cyclingtips.com-journalisten Neal Rogers på Twitter for en drøy uke siden.

I 2016, som er de ferskeste tilgjengelige tallene, brukte Team Sky totalt 261 millioner kroner på lønn til ryttere og støtteapparat. Det er dermed den i særklasse største utgiften til laget.

– Lønnstak er ikke det sentrale her. Det aller viktigste er et tak på det totale budsjettet. Om du sier at grensen er 200 millioner kroner i året, så vil folk spille sjakk med like mange brikker på brettet. I dag har noen lag fire dronninger og fem hester, mens andre har en konge og 18 bønder, mener EF-sjef Vaughters.

Kurt Asle Arvesen hoppet av livet i Team Sky og er i dag sportslig leder for det norske kontinentallaget Uno-X.

Han forteller at hverken mekanikere eller sportsdirektører tjente mer i Team Sky enn andre steder. Enkelte forsvant til Katusha for å få en høyere lønn.

Arvesen merket likevel forskjell på enkelte områder fra andre lag han har hatt kontakt med.

– Det er flere ressurspersoner rundt laget i Sky. De har et mye større støtteapparat. Team Sky kan tilknytte seg eksperter på ulike områder, som kosthold og logistikk.

Arvesen mener Team Sky henter de beste på alle områder, og gjentar at treneren Tim Kerrison er hemmeligheten bak lagets suksess.

– Pengebruken foregår innenfor visse rammer i Team Sky også. Så vidt jeg forsto kuttet de en samling i juli fordi det var for dyrt. Det er ikke fri bruk, mener nordmannen.