SMERTEFULLT: Peter Sagan veltet i høy fart i en utforkjøring onsdag ettermiddag. Her er han etter etappen. Foto: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Kristoff-konkurrenter i trøbbel før torsdagens spurtsjanse

Publisert: 25.07.18 21:19

SYKKEL 2018-07-25T19:19:45Z

SAINT-LARY (VG) Den ene av Alexander Kristoffs sterkeste konkurrenter hadde tydelig vondt idet han forlot legebussen i Tour de France onsdag kveld. Den andre ble anklaget for reinspikket juks.

Bare timer før Kristoff får en ny stor sjanse til å vinne en etappe i Tour de France, er situasjonen alt annet enn ideell for Peter Sagan og Arnaud Demare.

Det er fordel Kristoff. For de to er to av svært få spurtere som er igjen i treukersrittet. Og torsdag ettermiddag venter én av to gjenstående spurtsjanser for Kristoff.

– Jeg gjorde en feil og krasjet i en sving. Jeg føyk inn i skogen og landet på en stor stein på rumpa mi. Jeg er skadet, men det kunne vært bedre, sier Peter Sagan etter å ha tilbragt tre kvarter i legebussen til Tour de France.

Han skal ha krasjet i høy fart på vei ned onsdagens andre av totalt tre fjell.

– Klarer du å spurte i morgen (torsdag)?

– Vi får se. Vi tar en vurdering ut fra hvordan jeg føler meg i morgen tidlig, sier slovaken til VG i Frankrike.

Alexander Kristoff leverte en glitrende spurt i Valence, og var bare centimetere fra å slå Sagan.

I går fortalte han NRK at han kom seg greit gjennom en tøff fjelletappe opp til Saint-Lary. Nordmannen brukte ikke for mye krefter på å klare tidsfristen.

Verre var det med Arnaud Demare. Han lå an til å bomme på tidsfristen før det siste fjellet. Hjemme i Tyskland satt en iritert Andre Greipel, som selv røk ut av Tour-en på tidsfristen i forrige uke.

Han tok bilde av GPS-signalet til Demare ved bunn av det siste fjellet. Da lå franskmannen 20.32 minutter bak teten. I mål var han drøyt 29 minutter bak. Det betyr at han bare skal ha tapt ni minutter til Nairo Quintana - en av verdens beste klatrere - på dagens i særklasse tøffeste fjell.

«Kanskje noen burde fortelle FDJ og Arnaud Demare at de bruker GPS-trackere i Tour de France. Hatten av for det å tape bare ni minutter til Quintana på en 17 kilometer lang klatring» skrev Greipel sarkastisk.

Han la til ordene «ikke første gang». Alt tyder på at Greipel mener han selv så Arnaud Demare henge på en bil i forrige uke.

– Jeg er helt overbevist om at Greipel har rett i det han sier. Greipel har jo åpenbart sett det selv. Han satt jo med Demare den dagen han røk ut av Tour de France. Da tvitret han også, uten å nevne navn som han gjør nå, sier tidligere Tour-rytter Michael Rasmussen til VG i Frankrike.

Da Arnaud Demare, som ikke har kommentert utspillet til Greipel, vant Milan-Sanremo for tre år siden, hevdet flere ryttere at franskmannen hadde hengt på en bil opp Poggio, den siste bakken før mål.

– Han var en halvtime etter i mål i dag. Men det siste fjellet var klart hardest. Det gir ikke mening at han skal tape ti minutter på alle tre fjellene, når de ikke er like, tilføyer Rasmussen.

Han ble selv kastet ut av Tour de France for brudd på dopingbestemmelsene i 2007, men er nå i Frankrike som ekspert for Ekstra Bladet.

– Hvordan tør rytterne slikt, med alle kameraene som finnes overalt i dag?

– Det er vanskelig å si, men han kan ha fått veldig, veldig mange flasker (da holder rytteren og sjåføren i flasken i noen sekunder for å få høyere fart) Det blir en enorm tidsgevinst om man blir kjørt opp fra 10 til 18 kilometer i timen ti ganger i løpet av én stigning. Da tjener du fort et par minutter, sier Rasmussen.

Mens Chris Froome ble parkert noen kilometer før målgangen på 2215 meter, viste lagkamerat Geraint Thomas igjen styrke. Han rykket i fra og fikk både en luke og bonussekunder ned til Froome, Roglic og Tom Dumoulin.

Nå har Chris Froome gitt opp seier i årets Tour.

– Jeg er i en god posisjon. Men men vi tar fortsatt dag for dag. Jeg skal forsøke å restituere så godt som mulig og tenke på morgendagen. Så fort man lar seg rive med, så begynner det å gå nedover, sier Thomas til skrivende journalister i Frankrike.

Han mener samarbeidet med Chris Froome har vært helt uproblematisk:

– Vi har vært ærlige med hverandre fra dag én. Det er kanskje vanskelig å tro etter det som skjedde med Chris og Brad (Wiggins, de kranglet i 2012). Men det er sant, og det er nok den viktigste årsaken til suksessen vår, sa Thomas.