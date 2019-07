NUMMER FIRE: Mike Teunissen vant årets første Tour-etappe, mens Nizzolo og Dimension Data ble nummer fire. Edvald Boasson Hagens lag har underprestert både i fjor og i år, skal vi tro UCI-rankingen. Foto: Gonzalo Fuentes / X02443

Reagerer på intern uro i Boasson Hagens lag: – Illojalt

BRUSSEL (VG) Det ulmer internt i lagledelsen til Edvald Boasson Hagen (32) etter bare én dag i Tour de France.

For vrakingen av Mark Cavendish ligger fortsatt som en klam hånd over Dimension Data i Belgia.

Lørdag gikk stjernespurterens kone ut på Twitter og kalte lagledelsen for «feiginger», før hun skrev at «sannheten alltid vil komme for en dag».

Deretter ble det kjent at den svært anerkjente sportsdirektøren Rolf Aldag er rykende utenig med sin egen lagsjef, Douglas Ryder, om vrakingen av Cavendish. Aldag skal ifølge The Telegraph-journalist Tom Cary være så sint at han har vurdert å avbryte hele Tour de France.

– Jeg synes det er illojalt av Aldag å gå mot ledelsens beslutning på det å ikke ta med Cavendish. Når den avgjørelsen først er tatt, så har han én oppgave som leder: Å samle laget rundt en felles målsetting, sier Mads Kaggestad.

Den tidligere Credit Agricole-rytteren er i Belgia i følge med en gruppe sponsorer, og møtte VG utenfor lagbussen til Dimension Data lørdag kveld.

Aldag har jobbet med både Cavendish og Boasson Hagen helt siden tiden i Team Columbia i 2008.

Kaggestad er ikke nådig i sin karakteristikk av det som nå utspiller seg:

– Aldag gjør ikke jobben sin som leder, men er med på å tappe laget for energi og skape en splid i media. Det blir en deling av laget, sier han.

ORDKNAPP LØRDAG ETTERMIDDAG: Rolf Aldag (t.v.) forsvant inn i lagbussen, etter å ha fastslått at han ikke var enig i vrakingen av Mark Cavendish noen timer tidligere. Foto: Anders K. Christiansen, VG

At Tour-debutanten Giacomo Nizzolo spurtet inn til en oppløftende fjerdeplass løftet rett nok humøret i Dimension Data flere hakk etter målgang.

Men da VG og andre medier beveget seg rundt lagbussen til Dimension Data i Brussel lørdag ettermiddag, ble man møtt av en pressesjef som gang på gang understreket av lagets ryttere og støttepersonell kun skulle snakke om etappen - og ikke noe annet.

Da TV 2 etter tre spørsmål spurte om å få stille ett Cavendish-spørsmål, ble det møtt med hoderisting.

– Vi snakket om Cavendish i morges, svarte lagets pressesjef.

– Men det har skjedd noe i mellomtiden. Peta har snakket ut på Twitter?

– Peta? Vi er ferdig her nå, lød svaret fra Dimension Data.

Rolf Aldag selv mumlet noen få ord for seg selv og forsvant inn i lagbussen da VG spurte om et intervju. Han sa han skulle komme ut igjen senere, uten at det skjedde.

Og den norskbelgiske sportsdirektøren Gino van Oudenhove understreket også overfor TV 2 at han kun skulle svare på sportslige spørsmål etter målgang.

Problemene til Dimension Data handler ikke bare om Mark Cavendish - som ikke har vunnet et sykkelritt siden februar 2018. Laget har heller ikke levert sportslig, selv om Edvald Boasson Hagen har notert seg for tre seirer i år. Den siste var imponerende og kom i Criterium du Dauphiné.

Dimension Data ligger i øyeblikket helt sist på UCI-rankingen over World Tour-lag i sykkelsporten.

– Som på alle andre arbeidsplasser, så er det slik at dersom man leverer dårlige resultater og er hardt presset av sponsorene, så er ikke det hyggelig. Det er ekstremt viktig hvordan ledelsen oppfører seg. De må bidra til å skape en stemning som løser problemet, sier Kaggestad idet Boasson Hagen kommer tuslende ut av bussen.

På fredag spurte VG den norske rytteren om hva han tenker om lagets sportslige resultater denne sesongen:

– Vi har ikke vært der vi skulle ha vært, men vi håper at det snur nå, svarte 32-åringen fra Rudsbygd.

– Er det mye press på dere nå?

– Alle, også rytterne, vil gjøre det så bra som mulig. Men vi får ikke gjort noe mer enn å kjøre så fort vi kan. Vi kan ikke dra hjem eller gjemme oss. Så lenge det er god stemning i gruppa, så tenker jeg vi får resultater etter hvert. Vi får vise oss frem i brudd og kjøre så godt vi kan, sier Boasson Hagen.

EKS-PROFF: Mads Kaggestad er kritisk til måten Rolf Aldag har opptrådt på. Her er Kaggestad fra tiden som proff i Credit Agricole. Foto: Thomas Nilsson / Verdens Gang

Han ble hindret av velten som gikk snaue to kilometer før mål på lørdagens åpningsetappe, men slapp et ublidt møte med asfalten.

– Det var en hektisk avslutning der Nizzolo kjørte bra. Vi kjørte bra som lag i dag, sa 32-åringen til VG.

– Hvordan er stemningen i laget nå?

– Jeg synes stemningen er bra. Vi som er her er glade og kjørte godt sammen.

