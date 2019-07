TUNGT: Alexander Kristoff satt ikke med til spurten mandag. Foto: Thibault Camus / TT NYHETSBYRÅN

Kristoff etter skuffelse: – Jeg er ikke i toppform

ALBI/OSLO (VG) Amund Grøndahl Jansens lagkamerat Wout van Aert spurtet overraskende inn til seier, da sidevind skapte drama i Tour de France. For Alexander Kristoff (32) ble det en tung dag.

Sammen blant annet Edvald Boasson Hagen falt han av hovedfeltet da det sprakk opp i sidevinden med noen få mil igjen til mål.

Etapperesultater 1. Wout van Aert

2. Elia Viviani

3. Caleb Ewan

4. Michael Matthews

5. Peter Sagan

Kristoff forklarer at han satt godt plassert hele dagen, men at han plutselig havnet på feil side i en rundkjøring på grunn av en nesten-velt. Det gjorde at han havnet bakerst i hovedfeltet.

– Jeg visste at jeg skulle til høyre, men ble presset til venstre fordi de holdt på å velte. Da måtte jeg ta den lange runden og tapte 50–60 posisjoner, sier Kristoff til VG i målområdet.

Han hylte inn på én boks energidrikk og deretter vann i 30 graders varme før han kunne gjøre unna intervjuet.

Tilfeldighetene ville ha det til at det ble kjørt knallhardt fra front like etter Kristoff uhell. Og da sprakk feltet opp.

– Denne avslutningen virket å passe deg bra, med en knekker opp til mål?

– Ja, det er sykt skuffende. Men det står på bena. Det var ikke mye å kjøre med. Hadde jeg vært frisk kunne jeg rettet opp feilen, men nå hadde jeg ikke krefter til å kjøre meg fremover i bakken.

– Jeg er ikke helt i toppform. Den er ikke dårlig, men når det først skjer noe har jeg ikke krefter til å rette det opp igjen. I dag var jeg veldig sliten, og det har jeg vært de to siste dagene, forklarer 32-åringen.

Foran ble det satt opp et voldsomt tempo. Kristoff var dermed aldri i nærheten av å kjøre seg opp igjen til hovedfeltet. Han forklarer at han har hatt tunge bein de siste to dagene.

Hjemme i Norge sitter trener Stein Ørn. Han var ikke kjent med hva som hadde skjedd med stesønnen i finalen på den tiende etappen før VG konfronterte ham med Kristoffs forklaring i kveld.

Ørn påpeker at hele Tour-feltet er nedkjørt etter ti tøffe etapper.

– Dagen i dag er preget av noe han ikke kan gjøre noe med selv. Han var i sjakk-matt. Sykkel handler om å være riktig plassert. Da er det viktig at det ikke blir en mental greie, og at man tror at man ikke er god nok, sier treneren til VG.

Ørn sier Kristoff var en hårsbredd fra etappeseier (etappe fire), og at man deretter har totalbommet på to opptrekk før dagens uheldige situasjon ødela på etappe ti.

– Det viser hvor lite som skiller suksess fra fiasko. Har han suksess, så føler han seg i form og opplever man stang-ut, så føler man seg ikke i form. Men man må ikke fokusere på det.

Sammenlagt-kandidater tapte tid

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Richie Porte (Trek-Segafredo), Jakob Fuglsang (Astana) og Rigoberto Uran (EF Education) var alle blant sammenlagtfavorittene som satt i gruppen som falt av.

Sammenlagtlista 1. Alaphilippe

2. Thomas +1.12

3. Bernal +1.16

4. Kruijswijk +1.27

5. Buchmann +1.45

6. Mas +1.46

7. Yates +1.47

8. Quintana +2.04

9. Martin +2.09

10. Ciccone +2.32

De endte opp med å tape ett minutt og 40 sekunder til konkurrenter som INEOS-duoen Geraint Thomas og Egan Bernal, samt Nairo Quintana (Movistar) og Steven Kruijswijk.

– Fuglsang havnet på samme siden som meg i rundkjøringen, og holdt på å velte, forklarer Kristoff til VG om det danske sammenlagthåpet.

– En veldig god dag for oss, på en dag ingen forventet det, og vi fikk uttelling. At så mange tapte tid var litt overraskende. En god bonus for oss, forklarte fjorårsvinner Geraint Thomas.

– Det er utrolig dårlig utgangspunkt for disse rytterne før det braker løs i fjellene, sier Thor Hushovd på TV 2 - og sikter til Fuglsang, Porte og Pinot.

Tirsdag er det hviledag i Tour de France.

ACTION: INEOS her ved Egan Bernal satte fart i sidevinden, da sprakk feltet opp. Foto: GONZALO FUENTES / X02443

Overraskende vinner

I hovedfeltet vant Wout van Aert spurten. Seier nummer fire for Amund Grøndahl-Jansens lag i årets ritt. Nordmannen gjorde igjen en jobb for laget inn mot finalen.

– Jeg kan ikke tro at jeg klarte å slå alle de raske sprinterne, sa en overrasket vinner.

VINNER: Wout van Aert slår ut med armene når han innser at han vinner den tiende etappen. Foto: GONZALO FUENTES / X02443

Eiking i brudd

Den tiende etappen var av det flate slaget.

Odd Christian Eiking har vært misfornøyd med ikke å ha kommet med i noen brudd tidligere i Tour de France. Mandag kom han seg endelig med.

24-åringen vant en mellomspurt, men dessverre for Wanty-Groupe Gobert-rytteren hadde hovedfeltet god kontroll på avstanden til bruddet.

Med 25 kilometer igjen ble bruddet kjørt inn.

Publisert: 15.07.19 kl. 17:12 Oppdatert: 15.07.19 kl. 18:15