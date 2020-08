Kristoff mistet poengtrøyen: – Jeg rotet det til

SISTERON/OSLO (VG) Alexander Kristoff (33) klarte ikke å gjenta suksessen fra åpningsetappen. Med en 15. plass måtte han også gi fra seg den grønne poengtrøyen til Peter Sagan.

Oppdatert nå nettopp

Etter seieren på lørdagens åpningsetappe var Alexander Kristoff blant de største favorittene på den tredje etappen i Tour de France.

Denne gang traff imidlertid ikke nordmannen på de siste kilometerne og han havnet nede på en 15. plass. Han mistet dermed også den grønne poengtrøyen.

– I dag rotet jeg det til. Jeg havnet for langt bak og fant ingen god vei frem, sier Kristoff til VG etter målgang.

– Det var mye nesten-velt. Jeg mistet hjulet til Caleb (Ewan) og etter det fikk jeg ingen rytme. Jeg var helt død inn på oppløpet etter å ha bremset sikkert fem ganger, men slik er det når du kommer for langt bak, sier han videre.

Kristoff måtte klare seg alene på de siste kilometerne, selv om han riktignok i et kort øyeblikk var på hjulet til lagkameratene som beskyttet sammenlagthåpet Tadej Pogacar.

– Er det lettere å svelge dette når du ikke har et lag rundt deg og allerede har vunnet en etappe?

– Jeg har forventet at det skulle bli vanskelig, men jeg hadde forventet bedre enn 15. plass.

Seieren gikk til Caleb Ewan (Lotto Soudal), som kom som en kule på de siste hundre meterne. Ewan vant foran Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) og Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling).

VANT: Caleb Ewan vant tre etapper i fjorårets Tour de France og sikret seg sin fjerde tour-etappeseier da han vant mandagens etappe. Foto: Stuart Franklin / Pool / GETTY POOL

– De siste dagene har ikke vært så gode for oss. På den første dagen mistet vi to mann etter velt, men vi visste at hvis alt gikk rett, så kunne jeg vinne spurten. Alle gjorde jobben sin og alle ga 110 prosent for å gjøre opp for de to vi manglet, sier Ewan i et seiersintervju vist på TV 2.

For Edvald Boasson Hagens lag, NTT Pro Cycling, ble etappen en liten opptur.

Nordmannen tok fronten med rundt fem kilometer igjen for å hjelpe lagets spurter, Giacomo Nizzolo.

– Jeg følte jeg fikk gjort en god jobb og Nizzolo fikk en tredjeplass, sier han til VG.

les også Tourmanager 2020: Disse bør du ha på laget ditt i år

Med nærmere 3000 høydemetere kunne etappen potensielt sett bli ganske hard, men angrepsviljen uteble og det ble en veldig kontrollert dag for rytterne på den 198 kilometer lange etappen fra Nice til Sisteron.

For spurterne var den innlagte spurten med 37,5 kilometer igjen den virkelig første utfordringen. Bruddrytteren Jérôme Cousin (Total Direct Energie) tok 20 poeng, mens Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) var først i feltet og sikret seg 17 poeng. Dermed knappet han innpå Alexander Kristoff i kampen om den grønne poengtrøyen og var tolv poeng bak før etappeavslutningen.

Med en femteplass i mål er nå Sagan to poeng foran Kristoff.

– Jeg har jo ikke egentlig trøyen som et mål, men jeg prøvde å ta poeng i dag for å beholde den, men det klarte jeg ikke, sier Kristoff.

les også Kristoff kaller grønn trøye «en tapt sak» – får støtte fra sykkelekspert

Umiddelbart ut fra start angrep Anthony Perez (Cofidis) og Jérôme Cousin (Total Direct Energie). De fikk etter hvert også med seg mannen i klatretrøyen, Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) og Oliver Naesen (AG2R La Mondiale).

Naesen slapp seg imidlertid ned igjen til feltet kort tid etter og i det kuperte terrenget de første 120 kilometerne ble det en kamp om klatretrøyen mellom Cosnefroy og Perez.

Vi fulgte etappen direkte - få alt om Tour de France i vårt direktestudio!

Perez viste seg som den sterkeste av de to og var først over de to første stigningene på etappen. Da hadde Cofidis-rytteren i praksis sikret seg ledelsen i klatrekonkurransen, og han og Cosnefroy valgte å slippe seg ned til feltet.

Cousin fortsatte videre og var først over dagens tredje kategoriserte stigning, Col des Lèques. Bak i feltet ble det en kamp mellom Cosnefroy og Perez om det siste poenget, som Cosnefroy sikret seg. I utforkjøringen veltet Perez og pådro seg et kragebeinsbrudd. Han måtte bryte Tour de France og Cosnefroy beholdt dermed klatretrøyen.

Publisert: 31.08.20 kl. 17:40 Oppdatert: 31.08.20 kl. 18:45

Fra andre aviser