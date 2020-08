VAR ALDRI I TVIL: Thor Hushovd har vært i Norge i sommer, men ønsket å oppleve det han beskriver som et spesielt Tour de France. Her er han på strandpromenaden i Nice fredag. Foto: Anders K Christiansen, VG

Hushovd overbevist om at flere Tour-ryttere ønsker avlysning

NICE (VG) Thor Hushovd (42) er overbevist om at flere Tour de France-ryttere står på startstreken lørdag formiddag i håp om at hele rittet avlyses.

Nå nettopp

Det sier den norske eksproffen til VG bare timer før årets Tour skal starte i Nice.

Hushovd pleier fortsatt tett kontakt med sykkelsporten sør i Europa. Han forteller om ryttere som har satt pris på mer tid med familien under corona-nedstengningen. Men 42-åringen har også snakket med ryttere som føler presset på grunn av utgående kontrakter.

Og så nevner han en tredje gruppe:

– Flere ryttere har slitt voldsomt med motivasjonen i den perioden sesongen har vært satt på vent. Mens noen har veldig lyst til å komme i gang igjen, så er det andre som står på startstreken i håp om at hele Tour de France blir avlyst. Det er jeg overbevist om, sier han.

les også Tour-starten i trøbbel: Er blitt corona-rødt

– Det er helt feil innstilling, for da blir det tungt. I hver eneste lange bakke vil man tenke at «dette er tungt og slitsomt, men kanskje stopper de rittet snart».

Hushovd bor til vanlig i Monaco, noen få mil lenger øst på Rivieraen. Nå sitter han på en strandkafé i Nice sammen med VG. Han har en bolig her også.

Hushovd skal følge rittet som ekspert for TV 2 for tredje gang. Selv tror han Tour de France går som planlagt og avsluttes i Paris om drøyt tre uker.

Andre er langt mer skeptiske etter at coronasmitten har blomstret markant i Frankrike den siste tiden. Nice, der Tour-en starter, er definert som rødt område.

– Stoppes rittet underveis, så blir det sirkus. Det blir helt bananas. Da vil man diskutere om man skal kåre en vinner eller ikke, sier Hushovd.

les også Kristoff før Touren: – Føler kroppen har svart på å bli kjørt i senk

– Er ikke det litt typisk Tour de France?

– Sykkel inneholder så mange tuer og leire. Og det er ikke én stor aktør som kan si «sånn er det». Derfor er det så mye som skjer. Noen kan kastes ut fordi de har spurtet på en farlig måte, og så har du dopingbiten ... Det er en kaotisk mølje. Men det har blitt en del av sporten, uten at noen vil ha det slik.

Det er påbudt å bruke munnbind når man går ute i gatene i Nice. De fleste franskmenn følger reglene, men overalt kan man også se folk som ikke gjør det.

Gågaten er full av mennesker på kveldstid. Restaurantene er smekkfulle.

– Om myndighetene skal gjøre et grep, kan de begynne der. I Tour de France lever man i en isolert boble, sier Hushovd.

Etter 60 dager i fullstendig isolasjon i vår, der det å gå tur utendørs var forbud, har han og familien tilbrakt sommeren i Norge. Nå er han del av et uvanlig lite TV 2-team som skal reise Frankrike rundt de neste ukene.

– Har det vært et vanskelig valg for deg å reise ned hit i år?

Hushovd åpner med å snakke om hvordan enkelte i TV 2 har vært like delt i spørsmål som rytterne i feltet har vært:

– Når man reiser for et selskap som TV 2, så er det en HR-avdeling som skal si sitt og en ledelse som skal vurdere om det er forsvarlig. Men personlig så ville jeg ikke noe annet. Jeg vil at verden skal fortsette som før. Jeg vil jobbe, reise og få med meg en spesiell utgave av Tour de France.

– Så det var ikke et vanskelig valg?

– Nei. Men jeg har respekt for den situasjonen man står overfor og jeg tar alle forholdsregler for å unngå smitte, sier han.

– Hvorfor så viktig å gjennomføre Tour de France?

– Det er flere faktorer. For det første er det den beste måten å markedsføre turisme i Frankrike på. Akkurat det kan man selvsagt leve foruten, men hadde dette blitt sett på som en nasjonal risiko, så vil jeg tro at helsemyndighetene hadde stoppet det hele, åpner Hushovd.

– Og så er det en privat aktør (ASO) som er arrangør. De vil gjennomføre, siden de skal ta vare på aksjonærene sine. I tillegg er hele sykkelverden bygd opp på en sårbar modell. De trenger det største utstillingsvinduet som finnes, fortsetter han.

les også Reagerer på Tour de France-planer: – Latterlig og uansvarlig

– Har sykkelsporten vaklet? Er man avhengig av denne «motoren» som Tour de France er?

– Det er både- og. Noen lag er ikke avhengig av det. Men det er sponsorer og eiere som bestemmer. Sunweb er en reiselivsaktør, og da sier det seg selv at de er avhengig av reklame og at vi kommer i gang igjen. Eieren til Team Ineos gjør det for å bruke sparepengene sine på noe gøy. Så det laget lever fint videre uansett, sier Hushovd.

HJEMME-TRIO: Johan Kaggestad, Dag Otto Lauritzen og Christian Paasche er ikke i Frankrike i sommer. Foto: Lauten, Daniel Sannum

Han har ikke med seg Dag Otto Lauritzen på Frankrike-tur i sommer. Kommentatorene Christian Paasche og Johan Kaggestad sitter også i Oslo, der de skal kommentere verdens største sykkelritt de neste ukene.

Thor Hushovd har slått seg til ro med at 2020 blir et annerledesår. Rundt middagsbordet pleier det å sitte 15–20 TV 2-ansatte under Tour de France. Torsdag kveld var de bare fem.

– Jeg er uansett glad for å være her, og få med meg denne spesielle begivenheten. Det blir spesielt, enten vi kommer helt til Paris eller ikke, sier han til VG.

Publisert: 29.08.20 kl. 11:48

Fra andre aviser