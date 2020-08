GRØNN TRØYE: Kristoff, her på podiet søndag kveld, har 64 poeng etter to etapper. Storfavoritt Peter Sagan har 46. Foto: Stuart Franklin / Pool / GETTY POOL

Kristoff kaller grønn trøye «en tapt sak» – får støtte fra sykkelekspert

NICE (VG) Først ble Alexander Kristoff (33) overrumplet av Peter Sagan (30). Så høstet han støtte etter å ha kalt den grønne poengtrøya for «en tapt sak».

Nordmannen mistet som ventet den gule ledertrøya på en tøff Tour-etappe søndag. Han leder likevel fortsatt poengkampen om den grønne trøya.

Ned til Peter Sagan er det 18 poeng. Det er likevel mindre enn ved etappestart, siden Sagan kom seg med i et brudd og tok viktige poeng allerede etter halvannen mil.

– Jeg ble overrasket da de ga bånn gass. Derfor missa jeg bruddet der jeg hadde planer om å spurte. Jeg skulle spurte for poeng, men det ble jo ikke mange når jeg ikke var med foran, sier Kristoff til VG i Nice.

Han hadde da vært på scenen på strandpromenaden i den franske byen og fått overrekt den grønne trøya.

– Du hadde planer om å følge Sagan?

–Ja. Men jeg «failet» på det. De syklet så sykt fort. Jeg syntes egentlig det gikk utrolig fort allerede og tenkte at det ikke ville gå noe brudd. Men plutselig var det noen som hadde lurt seg unna.

– Sov du litt?

– Nei, egentlig ikke. Jeg er ofte litt dårlig tidlig i løpene, og det var jeg i dag også, sier Kristoff.

Se hvordan 33-åringen feiret i bussen etter lørdagens seier:

TV 2-ekspert Thor Hushovd har allerede oppfordret ham til å kjempe for den grønne trøya som Sagan har vunnet syv ganger tidligere. Kristoff har lenge vært lunken. Søndag kveld virker han enda mindre lysten:

På spørsmål fra VG om han vil gi det et forsøk dersom han kniper poeng på Sagan på etappe tre, mandag, så svarer 33-åringen:

– Jeg har ikke et lag rundt meg, det er problemet. Derfor får jeg ikke noe backing. Så det er en tapt sak uansett. Jeg kjører alene i spurtene. På lørdag (da han vant, red. anm.) var jeg litt heldig, jeg kan ikke forvente at jeg ikke skal sperres inne i hver eneste spurt, sier Kristoff.

I Nice møtte VG den amerikanske sykkeljournalisten Andrew Hood. Han er i Frankrike for anerkjente Velonews.

Hood forstår Kristoffs resonnement:

– Kristoff gjør en ærlig vurdering av situasjonen. UAE har reist til Tour de France med et lag bygd rundt Pogacar i fjellene, så frilans-seieren til Kristoff på lørdag var trolig en overraskelse selv for laget. Storfavoritt Peter Sagan viste allerede på søndagens etappe at han har bena som skal til for å overleve fjellene. Så Kristoff er smart når han glemmer den grønne trøya og heller går for flere etappeseire, sier han.

Franske Julian Alaphilippe vant søndagens Tour-etappe, etter at tre ryttere klarte å komme seg avgårde mot slutten av dagen.

Mandag venter en etappe med tre tredjekategori-stigniner, samt én fjerdekategori.

– Jeg tror det ender med en spurt. På papiret ser etappen lettere ut enn den første dagen. Så jeg satser på at vi kjemper om etappeseier, sier Kristoff.

Publisert: 31.08.20 kl. 05:16

