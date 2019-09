Offensiv Hagen klatret i sammendraget med kanonetappe: – Strålende fornøyd

Carl Fredrik Hagen (27) hadde en av sine beste dager på sykkelsetet i Vuelta a España torsdag, og nå er det bare ett hinder igjen som kan ødelegge for en historisk topp ti-plassering.

Oppdatert nå nettopp







– Jeg er strålende fornøyd. Det ble som ventet en tøff dag, men jeg satt godt plassert og klarte å følge de store gutta. Det begynner å se veldig lovende ut for en overraskende sammenlagtplassering, sier Carl Fredrik Hagen på telefon til VG etter kjempeetappen.

Nordmannen følte seg faktisk såpass bra på den 18. Vuelta-etappen at han forsøkte å gå i brudd på den første av fire tøffe stigninger torsdag. Det lyktes ikke, men Oppegård-rytteren leverte likevel en helt strålende etappe.

For da Miguel Angel Lopez rykket fra hovedfeltet med seks mil igjen var Hagen en av ni som klarte å følge. Nordmannens rivaler i sammendraget, Wilco Kelderman, James Knox og Dylan Teuns, måtte alle slippe.

– Da var det bare å gi bånn gass og flatt jern til mål, sier Hagen.

Lopez fortsatte å angripe oppover den siste bakken, og til slutt måtte 27-åringen gi noen meter – men han kjempet med nebb og klør for å forminske tapet.

– Han har en vidunderlig «stayer»-evne. Det er et utrolig hardkjør opp denne bakken, sa TV 2-kommentator Christian Paasche på lufta.

AGGRESIV: Miguel Angel Lopez rykket og rykket, og klarte til slutt å kjøre av de argeste konkurrentene i sammendraget. Nå har han en pallplass sammenlagt innen rekkevidde. Foto: JAVIER LIZON / EFE

– Kanonetappe!

Til slutt endte han opp i en duo sammen med andremann i sammendraget, Nairo Quintana, og det var nordmannen som måtte dra på den meritterte colombianeren opp til toppen.

– Det er nok en kanonetappe av Carl Fredrik Hagen!, utbrøt Paasche da nordmannen kriget seg over den siste toppen under minuttet bak de aller sterkeste klatrerne.

– At han har klart å sitte med disse er et enormt kvalitetsstempel, fortsatte han.

– Det er en ny ellevill etappe, Carl Fredrik Hagen. Vi fortsetter å bøye oss i støvet, fulgte kommentatormakker Magnus Aarre opp.

Bare én mann fra det opprinnelige bruddet klarte å holde unna for Miguel Angel Lopez og co., colombianske Sergio Higuita, og 22-åringen tok sin første Grand Tour-seier.

Hagen vant spurten i den tredje gruppen, og tok 6.-plassen 1'16" bak Higuita. Det er den beste plasseringen nordmannen har hatt så langt i årets Vuelta.

Knox og Kelderman kom i mål nesten fem minutter bak vinneren, og dermed klatret Hagen opp til 8. plass i sammendraget.

Dette er sammenlagtlisten etter 18 etapper:

Primoz Roglic Alejandro Valverde +2'50" Nairo Quintana +3'31" Miguel Angel Lopez +4'17" Tedej Pogacar +4'49" Rafal Majka +7'46" Wilco Kelderman +9'46 Carl Fredrik Hagen +11'50" James Knox +12'44" Marc Soler +21'09

Mikel Nieve på 11. plass er over 10 minutter bak Hagen, så det skal med andre ord mye til for at nordmannen mister topp ti-plasseringen nå.

– Det er ubeskrivelig bra, sier Paasche.

IMPONERTE: Carl Fredrik Hagen er i ferd med å levere en historisk topp ti-plassering i sin aller første «Grand Tour». Foto: Tim de Waele / Velo

Ligger an til å bli historisk

Nå gjenstår det tre etapper. To er flate etapper som trolig ender med massespurt, og dermed er lørdagens fjelletappe det eneste realistiske hinderet som står i veien for en historisk norsk topp ti-plassering. Ingen nordmenn har før vært blant de ti beste i Vuelta a España – og Dag Erik Pedersens 10. plass i Giro d’Italia i 1984 er den beste Grand Tour-plasseringen av en nordmann.

– Det var denne etappen (torsdag) som var den siste store testen, jeg tviler på at han taper så mye på den siste fjelletappen, sier Aarre.

Carl Fredrik Hagen ligger altså an til å levere den beste norske Grand Tour-prestasjonen noensinne.

Topp 10 på etappen 1. Higuita 2. Roglic 3. Valverde 4. Majka 5. Lopez 6. Hagen 7. Meintjes 8. Quintana 9. Pogacar 10. Rodriguez

VANT: Sergio Higuita. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

Publisert: 12.09.19 kl. 17:15 Oppdatert: 12.09.19 kl. 18:33







Mer om