Her dyttes Froome over ende av en fransk politimann

Publisert: 25.07.18 23:24 Oppdatert: 25.07.18 23:48

SAINT-LARY (VG) Først ble Chris Froome (33) parkert opp den siste stigningen til mål. Så ble han sendt i bakken av en politimann på vei ned igjen fra fjellet.

Det viser bildegalleriet som VG gjengir øverst i denne saken, med tillatelse fra den spanske tilskueren Albert Secall.

Han sto på toppen av onsdagens siste fjelltopp i Tour de France og fikk med seg dramaet etter målgang.

På grunn av plassmangel på toppen av Saint-Lary-Souland-Col-du-Portet, måtte alle lagbussene parkere fem kilometer lenger ned i løypen. Dermed snudde rytterne like etter å ha passert målstreken, og trillet ned igjen til lagbussene sine.

Det var da det gikk galt for Chris Froome: En politimann forsto ikke at det var snakk om verdens største sykkelstjerne, men trodde det var en amatørrytter som ikke hadde lov til å bevege seg i løypa.

– Froome og bodyguarden hans begynte å trille nedover mens enkelte ryttere fortsatt kom i mål. En fransk politimann trodde Froome var en amatørrytter, så han la ham i bakken, sier øyenvitnet Secall til VG.

Han tok en rekke bilder av episoden.

– Da politimannen forsto hva han hadde gjort, var han veldig lei seg og beklaget. Froome hadde akkrediteringen sin, men de hadde ikke med seg en fløyte.

Froome har som den eneste på Team Sky med seg en egen vakt når han beveger seg i start- og målområdet i Tour de France. Vedkommende pleier å blåse i en fløyte, som for å indikere «gi plass», når de to er i bevegelse på hver sin sykkel.

VG sto ved lagbussen til Team Sky da Froome omsider kom dit. Han nevnte ingenting om episoden, men gikk rett inn i bussen. Etter ti minutter kom han ut for å sykle ned på en såkalt rulle utenfor bussen.

33-åringen svarte da på spørsmål i tre minutter, etter å ha opplevd å bli regelrett frakjørt opp dagens siste fjell. Han erkjenner nå at han må slåss for en plass på Tour-pallen, men at seieren ikke er innenfor rekkevidde.

– Det var en tøff, tøff og intens dag, men jeg angrer ikke på noe. Og «G» (Geraint Thomas) har gjort det så bra. Han fortjener å være i gult, og jeg krysser fingrene for at han beholder den, sier Chris Froome.

Geraint Thomas, som nå har rundt to minutter ned til Tom Dumoulin, som har andreplassen foran Froome, møtte på pressekonferanse med skrivende journalister en drøy halvtime senere.

Walisiske Thomas har nå et godt grep om Tour-seieren.

– Jeg er i en god posisjon. Men men vi tar fortsatt dag for dag. Jeg skal forsøke å restituere så godt som mulig og tenke på morgendagen. Så fort man lar seg rive med, så begynner det å gå nedover, sier 32-åringen.

Han mener samarbeidet med Chris Froome har vært helt uproblematisk:

– Vi har vært ærlige med hverandre fra dag én. Det er kanskje vanskelig å tro etter det som skjedde med Chris og Brad (Wiggins, de kranglet i 2012). Men det er sant, og det er nok den viktigste årsaken til suksessen vår, sa Thomas.