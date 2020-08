I GULT: Alexander Kristoff fikk kjøre i gult, men det ble med den ene dagen. Foto: BENOIT TESSIER / X07241

Kristoff mistet den gule trøyen – fransk hjemmehelt overtok ledelsen

NICE/OSLO (VG) Alexander Kristoff (33) kjørte på med gule detaljer før start, men måtte gi fra seg ledertrøyen etter å ha fått det tøft i stigningene utenfor Nice. Ledertrøyen overtok hjemmehåpet Julian Alaphilippe (28) etter en knepen etappeseier.

Som forventet ble den andre etappen for tøff for Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), som falt av på vei opp Col de Turini med drøyt 100 kilometer igjen.

Det ble istedenfor en etappe for de beste klatrerne og det var et felt på rundt 50 ryttere som la ut på den siste runden på 17,5 kilometer i Nice.

I den siste bakken angrep Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) og fikk raskt besøk av Marc Hirschi (Sunweb). Etter hvert støtet også Adam Yates (Mitchelton-Scott) seg opp til de to.

På toppen hadde de 20 sekunders forsprang og selv med litt taktisk kjøring den siste kilometeren holdt de unna for feltet.

Yates hadde ingenting å svare med da Alaphilippe åpnet spurten. Hirschi kom raskt mot slutten, men Alaphilippe holdt unna og vant med det den andre etappen.

Franskmannen var tydelig rørt og tok til tårene etter målgang.

– Jeg har ikke vunnet denne sesongen. Jeg har jobbet veldig hardt, selv når det har vært veldig tøft på grunn av Covid-19. Jeg vil dedisere denne seieren til faren min, som døde i juni, sier Alaphilippe i seiersintervjuet vist på Eurosport.

Alaphilippe tok også ledertrøyen tidlig i fjorårets utgave av Tour de France og hadde den i hele 14 dager før han til slutt måtte gi seg ledelsen etter den 19. etappen.

Selv om Kristoff mistet ledertrøyen, leder han fremdeles poengkonkurransen etter to etapper.

Riktignok spiste Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) inn noe av forspranget etter å ha gått i brudd tidlig på etappen. Der var også Matteo Trentin (CCC) og Trentin vant den innlagte spurten foran Sagan. Kristoff ble nummer tre i feltet og sikret seg fem poeng, men tapte dermed tolv poeng til Sagan og 15 poeng til Trentin.

Etter to etapper har Kristoff nå 64 poeng i poengkonkurransen, mens Sagan og Trentin følger på plassene bak med henholdsvis 46 og 36 poeng.

les også Kristoff om den grønne trøyen: – Vil prøve å få en del poeng

– Gårsdagen var stor, ingen tvil om det. Jeg skal nyte det så godt jeg kan i dag også. Det blir nok hardt selv om jeg har gul trøye, men jeg får prøve å ikke falle av med én gang, sa Alexander Kristoff til VGs journalist i Nice, et par minutter før startskuddet gikk på søndagens etappe.

Kristoff kjørte på med blant annet gul styretape, gul drikkeflaske og gule hansker til etappen, og selv etter at han måtte slippe virket han til å være i godt humør og han vinket flere ganger til TV-kameraene.

33-åringen kom seg fint med over Col de la Colmiane (16,3 kilometer à 6,3 prosent), men da Jumbo-Visma satte opp farten i siste halvdel av Col de Turini (14,9 kilometer à 7,4 prosent) ble farten for høy for nordmannen. Med rundt fem kilometer igjen til toppen måtte han slippe.

Kristoff tok det rolig den siste halvdelen av etappen og syklet inn til 137. plass, 28.15 bak Alaphilippe.

