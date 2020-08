HAR IKKE GITT OPP: Men Alexander Kristoff innrømmer overfor VG at han blir overrasket om han vinner åpningsspurten i Nice lørdag ettermiddag. Foto: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Kristoff gliste av gul trøye-spørsmål i Tour de France

NICE (VG) Treneren er pessimist, men peker på én stor fordel når Alexander Kristoff (33) skal kjempe om etappeseier og gul ledertrøye i lørdagens Tour de France-start.

Nordmannen har aldri vunnet en åpningsetappe i rittet tidligere.

Han virker ikke å ha den store troen i år heller, selv om 33-åringen håper:

– Dauphiné fikk meg opp på et høyere nivå, og jeg følte meg bra i NM og EM. Beina kjentes bra ut, så jeg er spent på Tour-åpningen i morgen. Men jeg har ikke spurtet så mye i det siste, så jeg blir overrasket om jeg smekker til og vinner. Men hvorfor ikke. Jeg har tro på at jeg vil prestere bra i årets Tour de France, sier Kristoff.

Han deltok på en digital pressekonferanse med internasjonal presse i Frankrike fredag ettermiddag. VG og TV 2 var de eneste norske mediehusene til stede.

Coronasituasjonen er svært alvorlig i store deler av Frankrike, og «vanlige» pressemøter mellom ryttere og presse unngås før Tour de France.

Kristoff dro frem et glis da han fikk spørsmål om hvordan det vil være å ikle seg gul trøye lørdag ettermiddag.

Han virket å like tanken, men uten å våge drømme på egne vegne:

– Du får heller spørre hvordan det er dersom jeg klarer det, svarte UAE-rytteren.

Hjemme i Norge sitter Stein Ørn. Han er professor i hjertemedisin i det sivile liv, men også trener og stefar for Alexander Kristoff.

– Det er ekstremt mange variabler som taler mot Alexander, sier Ørn.

Han ramser blant annet opp det faktum at Kristoff ikke har én eneste hjelperytter (laget satser på sammenlagtresultater), samt at 33-åringen ikke har fått de resultatene de ønsket seg i oppkjøringen til Tour de France.

– Resultatmessig har ikke oppkjøringen vært så god. Hadde han ikke krasjet i EM på onsdag, så kunne han fått en boost. Han har et innebygd vinnerinstinkt, men det handler også om å få rytme inn i avslutningene. Dette er en av de vanskeligste førsteetappene han har opplevd i Tour de France.

TRENER: Stein Ørn ser én fordel og mange ulemper når han skal vurdere Kristoffs sjanser. Foto: Carina Johansen

Men Ørn ser også én stor fordel for Kristoff: Det faktum at det skal kjøres flere runder i Nice under den første Tour-etappen.

– De skal sykle tre runder, og Alexander er alltid best når det kjøres runder. Det er en stor fordel. I tillegg er avslutningen flat, og det er en stor sjanse for at de andre lagene vil kontrollere inn til en massespurt, mener Ørn.

Konfrontert med at trenerens uttalelse og det at han kan få ledertrøya i Tour-en, sier Kristoff:

– Jeg har ikke tenkt så mye på trøya. Jeg vil fokusere på å vinne og gul trøye følgere i så fall med. Jeg har aldri vunnet førsteetappen før, så vi får se. Men jeg har ingen opptrekk til å hjelpe meg.

– Hva tenker du om at du ikke har noen hjelpere?

– Det skal gå greit, jeg er vant til å klare meg selv. Det blir nesten lettere når man ikke skal forholde seg til noen også. Men kommer man bakpå er det problem, for da må man komme seg opp igjen selv. Kanskje kan Marco Marcato hjelpe meg frem igjen, jeg håper jeg har ham til det gjenstår 1,5 kilometer iallfall, sier Kristoff.

