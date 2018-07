Froome sprakk - håper lagkompis vinner gul trøye

Publisert: 25.07.18 17:38 Oppdatert: 25.07.18 18:19

SYKKEL 2018-07-25T15:38:29Z

SAINT-LARY (VG) Med drøyt to kilometer igjen til mål, viste Chris Froome (33) tydelig svakhet. Team Sky-kollega Geraint Thomas (32) rykker stadig nærmere en sammenlagtseier i Tour de France.

Samtidig vant Nairo Quintana (Movistar) onsdagens korte fjelletappe i Tour de France, noen sekunder foran Dan Martin.

Bak der satte Geraint Thomas inn et støt med noen hundre meter igjen til mål. Tom Dumoulin og Primož Roglič maktet ikke å følge ham. Og Chris Froome var for lengst borte.

Kampen om den gule trøya 1. Geraint Thomas (Sky): 70 timer, 34 minutter og 11 sekunder 2. Tom Dumoulin (Sunweb): +1,59 3. Chris Froome (Sky): +2,31 4. Primoz Roglic (Lotto-Jumbo): +2,47 5. Nairo Quintana (Movistar): +3,30

– Jeg tror at det nå er den beste som vinner, og det ser ut til å være Geraint Thomas. Han har et godt grep på det her nå, sa tidligere toppsyklist Thor Hushovd på TV 2 da teten hadde omtrent tre kilometer igjen av etappen.

Chris Froome er enig.

– Det var en tøff, tøff og intens dag, men jeg angrer ikke på noe. Og G (Gervaint Thomas) har gjort det så bra. Han fortjener å være i gult og jeg krysser fingrene for at han beholder den, sier Chris Froome, og nærmest avskriver seg selv i kampen om den gule trøya.

– Jeg er glad for å være i posisjonen jeg er i. Jeg skal fortsette å kjempe om en plass på podiet og for at G blir i gult, fortsetter Froome.

Froome kom i mål 1.35 minutter bak Quintana. Nå ligger han «bare» på tredjeplass i Tour de France, også bak Tom Dumoulin.

– Det var uvant og overraskende (å se Froome slik). Han har virket så sterk, så solid i alle de treukersløpene han har kjørt, så det kom overraskende på oss, sier Hushovd.

Froome er to og et halvt minutt bak Thomas når det gjenstår én fjelletappe og én tempo å gjøre det på for sammenlagthåpene.

– Geraint Thomas er den beste rytteren i årets Tour de France og fortjener å vinne den gule trøya i Paris, mener Hushovd, og sier at Thomas har «et jerngrep på den gule trøya».

Rytterne startet etappen i den rekkefølgen de hadde i sammendraget, uten at det ble noe annet enn en gimmick for TV-kameraene.

Deretter skulle man over to førstekategorifjell før avslutningen opp til målgang på 2215 meter over havet (utenfor kategori-fjell). Eller sagt på en annen måte: Onsdagens etappe var en kort, men svært intens klatreøkt.

Tour de France-studio: Vi fulgte den 17. etappen her!

Av totalt 65 kilometer var hele 43 kilometer ren stigning.

Franske Julian Alaphilippe, som har klatretrøya, gikk «selvfølgelig» i et tidlig brudd. Men den store spenningen handlet om hvordan de beste rytterne i Tour-sammendraget ville håndtere klatringene.

Med snaut 15 kilometer igjen til toppen, skjedde det endelig noe: Dan Martin gikk til, og fikk med seg Nairo Quintana (Movistar). De fikk raskt et solid forsprang ned til Team Sky-toget som kjørte et jevnt tempo lenger bak.

Det holdt helt inn til mål for Quintana.

Det franske håpet Romain Bardet var fullstendig tom for krefter da det gjensto snaut seks kilometer til mål. Dermed ble AG2R-rytteren en av taperne på dagens etappe.