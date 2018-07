FÅR ROS: Tross en skuffende åpning på årets Tour de France, får Alexander Kristoff ros av sjefen til spurtkometen Fernando Gaviria. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Gaviria-sjef om Kristoff: Like god som da han vant i 2014

Publisert: 09.07.18 12:35

SYKKEL 2018-07-09T10:35:40Z

LA ROCHE-SUR-YON (VG) Alexander Kristoff (31) bommet igjen, men får stempelet «verdensklasserytter» av sportsdirektøren til supertalentet Fernando Gaviria.

Gaviria gikk i bakken like før målgang i går og var dermed sjanseløs på å ta sin andre etappeseier på like mange dager.

Istedet spurtet Peter Sagan inn til en ny imponerende seier fra en liten gruppe ryttere. Alexander Kristoff satt der, men var aldri i nærheten.

– Jeg kom ikke helt i posisjon og maktet ikke samle nok krefter til spurten. Den var veldig seig i dag også. Jeg har rett og slett ikke bein på slutten, oppsummerte 31-åringen etterpå.

Får direktørskryt

Noen meter unna i den franske byen La Roche-sur-Yon, sto danske Brian Holm. Han er sportsdirektør i Quick-Step og har levd et langt liv i sykkelsporten. I dag har han nettopp Gaviria under vingene sine.

I samtalen med VGs journalist, er Holm krystallklar på at Kristoff er like god som han var for noen år siden. Nordmannen vant sine to eneste Tour de France-etapper helt tilbake i 2014.

– Kristoff er en verdensklasse-rytter. Det er fifty-fifty om han vinner en etappe eller ikke i år. Toget hans mangler et par mann. Kristoff har ikke noe perfekt opptrekkstog, mener Holm.

Det virker han å ha rett i. Både på lørdag og søndag var Kristoff overlatt helt til seg selv med to kilometer igjen til mål. I går mente han at hjelperen Roberto Ferrari «mistet hodet» og tok for mye vind på slutten.

Kristoff var likevel klar på at det var hans egne ben som ikke var gode nok til mer enn en femteplass.

– Han er i kategorien Cavendish og Greipel. For øyeblikket er han ikke Peter Sagan eller Fernando Gaviria, men når han sitter på rett sted til rett tidspunkt, så vinner han en etappe, sier Holm mens gjennomvåte ryttere går inn i bussen bak ham.

Temperaturen krøp like over 35 grader søndag ettermiddag. Vinden var nærmest fraværende.

Plaget av heten

Kristoff innrømmer at temperaturen har plaget ham, men regner med å bli vant med hetebølgen i løpet av en dag eller to.

– Hjelperyttteren din, Ferrari, forsvant med to kilometer igjen i dag også. Gjør dere noe for å rette på samarbeidet?

– Ja, jeg føler kanskje han mistet litt hodet i dag. Det var ikke nødvendig at han kjørte i vinden der. Vi får ta en gjennomgang og passe på at han holder seg litt rolig enda lenger. Han ble nok nervøs. Det kan være at han var sliten og ville gjøre en siste innsats for å bidra med noe iallfall. Jeg skal høre med ham. Jeg satt allerede på hjulet til Greipel og endte opp på Greipel etter at han (Ferrari) hadde kjørt i vinden, så det var ikke noe poeng, sier Kristoff til VG.

Stemningen i UAE er ikke preget av stress, understreker sportsdirektør Philippe Mauduit før han ber VG gå inn i lagbussen etter etappen og ta en kopp kaffe - som «bevis».

Mauduit poengterer at Kristoff aldri viser sitt sanne jeg tidlig i et treukersritt. Han kommer når de andre blir slitne, sier franskmannen.

– Alex er allerede helt fremme og kjemper om seieren. Det er et godt tegn.

– Han satt i en mindre gruppe da finalen gikk i dag, uten å lykkes. Du ser ikke på det som en stor, tapt sjanse?

– For meg er dette positivt. Det gir meg håp for fortsettelsen, sier Mauduit med et optimistisk - dog ganske forsiktig - smil om munnen.

Og selv om Brian Holm skal sørge for at Fernando Gaviria - “the next big thing” blant spurtere i sykkelverden - vinner flere etapper i årets ritt, så krysser han også fingrene for Kristoff:

– Han kommer tilbake. Man holder alltid øye med dem man liker, og jeg liker Kristoff. Om han vinner, så sier jeg at jeg “gratulerer” og mener det virkelig. Det er ikke alltid man mener det, men det gjør jeg med Kristoff. Det samme gjelder Cavendish og Greipel. Det er tre gode gutter, mener Holm.

