Sykkelforbundet åpner for oppsigelser

Publisert: 17.05.18 10:03

Norges Cykleforbund befinner seg i en dyp økonomisk krise. Nå er oppsigelser et av alternativene som vurderes.

Det får VG opplyst, samme dag som det kommer frem at sykkelforbundet krever 21 millioner kroner av konkursboet etter Bergen 2017 AS.

– Situasjonen er krevende. Vi har en likviditetsprognose som tilsier at vi havner veldig skjevt ut på slutten av året om vi ikke tar grep. Nå snur vi alle stener internt i organisasjonen, sier sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes.

Han ble kom inn som ny sykkelsjef i mars. Da var det for lengst klart at VM i Bergen ville koste forbundet mange millioner kroner. Oppgaven Sørnes har gått løs på er av den formidable sorten.

– Vi er i dialog med alle kreditorer og sponsorer. Det handler om å kutte kostnader og økte inntektene. Jeg har troen på at det skal gå, men dette handler ikke bare om 2018. Målet er at vi skal komme i pluss igjen, og i den posisjonen NCF var i for noen år siden, sier Sørnes.

– Kan oppsigelser være aktuelt?

– Det kan bli en del av konsekvensen. Vi er inne i prosessen der vi gjennomgår de primære oppgavene til forbundet. Det er krevende, for vi vil gjøre så mye mer. Men vi vil ikke komme i en situasjon der vi ikke klarer å oppfylle det forbundet skal oppfylle: Eliteidrett, sier Sørnes.

Kommunikasjonssjef Per Erik Mæhlum sluttet nylig i sykkelforbundet for å gå over i ny jobb. Han blir ikke erstattet før sykkelforbundet har gått gjennom sentrale oppgaver og funksjoner i administrasjonen.

Vil ikke ta opp lån

Sørnes avviser at den økonomiske situasjonen kommer til å få konsekvenser for noen av landslagene. Å bli satt under administrasjon av NIF har heller ikke vært noe tema.

Å ta opp lån for å løse problemene kortsiktig kan være problematisk:

– Tar vi opp lån nå, så betyr det at vi driver for kreditors regning, og det er ikke noe vi ønsker. Dette er før vi får en avklaring med UCI (NCF skylder UCI snaut ti millioner VM-kroner, journ.anm.). Vi skal uansett ha en åpen dialog med kreditorene. Ingen er tjent med at NCF må skifte organisasjonsnummer. Da stopper alt opp, sier Sørnes til VG.

Situasjonen blir ikke lettere av at sykkelforbundet i øyeblikket står uten en fast generalsekretær. Rune Midthaug har nemlig fått jobb i Norges idrettsforbund.

Nå søker sykkelforbundet etter en generalsekretær som har det de kaller «markeds- og innsalgsforståelse».

Samtidig planlegges det bygging av en sykkelvelodrom i Asker. Den har hele tiden vært ment å huse forbundets nye kontorer. Den nye hverdagen til sykkelforbundet endrer likevel forutsetningene.

Velodrom i det blå

Etter det VG forstår er styret i NCF nå svært usikre på hvorvidt det er riktig å flytte inn i en fremtidig velodrom og forplikte seg økonomisk i en allerede vanskelig tid:

– Vi diskuterer åpenbart andre former enn tidligere, da forutsetningene var annerledes og forbundet hadde planer om å gå aktivt inn i en økonomisk rolle. Vi ønsker fortsatt velodrom, men det er vanskelig for NCF å gå inn med midler slik situasjonen er nå.

– Hvem skal da betale?

– Investorer, leietagere og andre som har en interesse av velodromen. Dialogen med Asker kommune er god. Det samme er fremdriften. Men det er viktig at driften blir bærekraftig, sier Sørnes.

Onsdag ble det også klart at det totale kravet mot boet i Bergen 2017 AS har økt til 108 millioner kroner. Av dette står altså sykkelforbundet for et krav på 21 millioner kroner.

– Det blir feil å si at gjelden til Bergen 2017 er på 108 millioner kroner. Vi vet at en del krav er uriktige. Vi har vært i dialog med flere kreditorer, og de er innforstått med at kravene må reduseres, sier bostyrer Arne Laastad ifølge Bergens Tidende .

Overfor TV 2 gjør styremedlem i NCF, Knut Glad, uttrykk for at forbundet ikke forventer å få inn alle pengene de har gjort krav på.

