VIL PRØVE IGJEN I MORGEN: Odd Christian Eiking har ikke vært på topp så langt i Tour de France. Foto: Anders K. Christiansen, VG

Norsk Tour-rytter: – Tungt og skuffende

SAINT-ETIENNE (VG) Både Thor Hushovd og Johan Kaggestad forventet mer av de norske rytterne på lørdagens Tour de France-etappe. Det gjorde Odd Christian Eiking (24) av seg selv også.

Etappen var av den småharde sorten, men både Edvald Boasson Hagen og Odd Christian Eiking hadde ambisjoner før start.

Noen timer senere lå fasiten på bordet i målbyen Saint-Etienne. Boasson Hagen var beste nordmann over 23 minutter bak etappevinner Thomas de Gendt. Nordmannen slapp med over fem mil igjen til mål.

– Det er ikke bra. Edvald er ikke i nærheten av den klatreformen han hadde da han kjørte for Team Sky i 2012 og ble nummer to i VM i Valkenburg, sa TV 2s Johan Kaggestad.

Thor Hushovd nikket samtykkende:

– Nei, han er langt unna det. Men det er en tøff etappe i dag, kanskje mer krevende enn det mange av rytterne trodde på forhånd, sa sørlendingen.

VG møtte Boasson Hagen utenfor bussen til UAE lørdag kveld.

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg klatret bedre i 2012, men kanskje jeg har en bedre avslutning nå. Men det har jeg ikke fått testet ut ennå, sa 32-åringen.

Dimension Data skulle for enhver pris ha en rytter i brudd på etappen. Ben King kom da også med, men sluknet underveis. Da var det «game over» for laget som ligger sist på lagrankingen i World Tour-en.

– Sparte du deg? undret en journalist.

– Jeg forsøkte å være med så lenge som mulig i tilfelle bruddet skulle bli hentet, men når man merker at jeg ikke klarte å være med, så ga jeg litt opp. Da handlet det om å spare krefter. Men det var en tung dag, sier Boasson Hagen.

Hundre meter unna sto lagbussen til Wanty-laget parkert. Odd Christian Eiking var skuffet etter etter målgang. Tour-debutanten går normalt bra i stigninger som ikke er av den altfor lange sorten, men han har vært svært anonym til nå i rittet.

– Det var tungt og det er skuffende å ikke være med i bruddet. Jeg forsøkte, men det gikk ikke i dag heller. Profilen på etappen burde passet meg godt.Sånn jeg føler meg nå, så føler jeg at brudd er den muligheten jeg har, sier Eiking til VG.

– Hva legger du i «slik du føler deg nå»?

– Jeg har følt meg bedre før. Hvorfor jeg ikke er topp…. Det er jo et skyhøyt nivå. Men jeg vet selv at jeg er god for mer enn dette. Men sånn er det. Om jeg får til én bra etappe, så er jeg fornøyd.

HÅPET PÅ MER: TV 2-ekspert Thor Hushovd, er i tospann med Maris Skjelbæk i fjor. Foto: Anders K. Christiansen

Nivået på de norske rytterne i etapper som den Tour-en bød på lørdag ble også tema i TV 2-studioet med tre mil igjen til mål.

– Har vi ryttere som i det hele tatt er gode nok i denne typen terreng? Dette er ikke det hardeste terrenget man møter, bare mellomhardt. Sagan og Colbrelli har sittet med. Van Aert er også her, fastslo Johan Kaggestad.

– Når det er en så stor gruppe, 80 ryttere kanskje, så bør en rytter som Edvald sitte der. Det er det ingen tvil om, svarte Hushovd.

– Eiking og Bystrøm også, føler jeg, mente Kaggestad.

Eiking er klar på at han skal gjøre et nytt forsøk på å komme med i brudd søndag:

– Jeg merker at det er et knepp opp, men jeg sykler jo mot alle disse folka til vanlig også. Så det er ikke supermennesker. Noen av dem er jo ekstremt gode, men jeg føler at nivået er overkommelig om jeg er der jeg skal, sier han til VG.

Publisert: 13.07.19 kl. 21:09