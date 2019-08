SPEKTAKULÆR NATUR: Feltet under den første etappen i Lofoten under årets Arctic Race. Foto: ARN/Gautier Demouveaux

Spektakulære Arctic Race-bilder: Verdsatt til 280 millioner

Den kommersielle verdien av TV-bildene fra Arctic Race, som sendes direkte i 146 land, beregnes i en rapport gjort for sportsgiganten ASO til 280 millioner kroner.

Det forteller daglig leder av rittet Knut-Eirik Dybdal. Det er nå sjuende gang rittet, der Tour de France-eier ASO er partner, arrangeres i Nord-Norge. Søndag ettermiddag avgjøres rittet i Narvik.

Kampen om sammenlagtseieren anses som en åpen kamp før den siste etappen. Men lørdag vant Odd Christian Eiking etappen opp til Storheia da han rykket fra årets tiendemann i Tour de France, Warren Barguil, med nordnorske fjell som kulisse:

– Det er nesten ubeskrivelig spektakulært. Jeg prøver ikke å overdrive, men naturen her er helt magisk og det de har fått til her er helt fantastisk. Jeg har heller aldri opplevd maken til publikum, sier TV2s sykkelreporter Dag Otto Lauritzen til VG før dagens etappe mot Narvik.

Arctic Race er blitt et av 20 internasjonale ritt der sportsgiganten ASO er eier eller partner. Det aller største rittet deres er Tour de France. Men i deres portefølje er også Spania Rundt og Paris-Roubaix, som også er blant verdens største ritt.

FJELL OG HAV: Hovedfeltet kjører over Engøysundet under den andre etappen av årets ritt. Foto: Fredrik Hagen

Daglig leder i Arctic Race of Noreay, Knut-Eirik Dybdal sier tilbakemeldingen fra den franske gigantarrangøren går på at det å arrangere verdens nordligste ritt er noe unikt for dem også.

– De er en viktig partner for oss. Deres TV-distribusjon gjør at det sendes tv-bilder i 190 land og at rittet sendes direkte i 146 land. Hvis for eksempel Innovasjon Norge skulle kjøpt reklametiden som vises ut til verden måtte de betalt 280 millioner kroner, sier Dybdal til VG.

Også kongens menn har markert seg i traktene rundt rittet i Nord-Norge:

Han forteller at den kommersielle markedsverdien på 280 millioner er beregnet i en rapport gjennomført av det amerikanske selskapet Nielsen Sports for ASO. Det gigantiske selskapet ASO loggfører alt omkring deres arrangementer, som Tour de France og andre ritt.

ROYAL KLASSE: Garden er også tilstede under rittet i Nord-Norge. Foto: Fredrik Hagen

Arrangørselskapet Arctic Race of Norway har selv en omsetning på rundt 40 millioner kroner.

– Vi har ikke store arenaer til å holde internasjonale mesterskap i Nord-Norge, men vi har kanskje verdens fineste arena utendørs, sier Dybdal.

Han forteller om at det er mange ekstra kostnader rundt chartring av fly for ryttere og annen transport og logistikk.

Dybdal forteller at Eurosport hadde 9,6 millioner unike TV-seere for fjoråret, men at det tar tid før årets tall kommer. TV 2s tv-tall for rittet er heller ikke klare før til uken får VG opplyst av tv-kanelen.

GODT DRIV: Sondre Holst Enger (Israel Cycling Academy) og feltet på vei inn til Svolvær under den andre etappen Foto: Fredrik Hagen

Dybdal påpeker samtidig at de kan være så entusiastiske de bare vil i Nord-Norge om ikke syklistene er det samme. Men hans informasjon er at mange internasjonale ryttere ønsker å delta, selv om det kolliderer med andre World Tour-ritt der storlagene er forpliktet til å delta.

– Jeg håper og tror at dette er et ritt som får bestå. Det vil være et stort tap for Norge og for Nord-Norge om det ikke skjer, sier Lauritzen, den tidligere proffsyklisten som er TV 2s utegående reporter fra veiene og folkelivet under rittet.

Lauritzen sier han ikke har noen formening om hvor stor markedsverdi rittet har for Nord-Norge og Norge.

-Men det finnes i hvert fall ikke bedre reklame, sier han.

Selv ser arrangøren inn i neste århundre når de snakker om sine fremtidsplaner.

– Den er nå slik at vi satser på at si i 2113 at vi har 100 årsjubileum. Så spørs det hvor mange av oss som er med da, men vi ser en stor fremtid som et helt annerledes ritt, sier Knut-Eirik Dybdal til VG.

Publisert: 18.08.19 kl. 11:52 Oppdatert: 18.08.19 kl. 13:00