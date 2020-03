KRITISK: Hajo Seppelt liker ikke tankene om å arrangere Tour de France i sommer. Til venstre sykler Egan Bernal i front, og inn til seier i 2019-utgaven av rittet. Foto: EPA/Scanpix

Reagerer på Tour de France-planer: – Latterlig og uansvarlig

Tour de France kan komme til å gå som planlagt i sommer, men uten tilskuere. Det får den profilerte journalisten Hajo Seppelt til å steile.

Det var den franske idrettsministeren, Roxana Maracineanu, som denne uken avslørte hvordan man fortsatt har et håp om å arrangere det franske treukersrittet i sykkel. Tour de France skal etter planen starte i Nice 27. juni.

– Det er rett og slett latterlig og uansvarlig å insistere på å gjennomføre Tour de France denne sommeren. Hvordan kan sportsverden forsvare at OL utsettes, men ikke et arrangement som går gjennom et helt land? spør den tyske journalisten Hajo Seppelt, kjent for å avsløre doping i Russland, på Twitter.

Ifølge Roxana Maracineanu er det fortsatt for tidlig å konkludere med hvorvidt Tour de France gjennomføres eller ikke. Et ritt på nesten 3500 kilometer helt uten tilskuere er ett av alternativene.

Idrettsministeren påpeker at Tour de France får pengene sine fra TV-rettigheter, ikke billettinntekter.

Johan Kaggestad skulle opprinnelig reist til Frankrike for å kommentere rittet for TV 2 i sommer. Nå sitter han hjemme på gården i Vikersund.

– FLYTT TOUR DE FRANCE: Det mener Johan Kaggestad. Foto: Frode Hansen

– Jeg tror løsningen er å flytte Tour de France til høsten. ASO eier både Tour-en og Spania rundt, så det er mulig å avlyse i Spania og gjennomføre Tour de France på det tidspunktet. Da er det fortsatt ferie i Frankrike, sier Kaggestad til VG.

Han poengterer hvordan Paris-Nice nylig ble gjennomført – til store protester – uten tilskuere langs løypa.

– Det fungerte greit nok. De fikset det. Men Tour de France er et vesentlig større arrangement, sier den populære kommentatoren skeptisk.

Bekymringen i sykkelsporten er stor etter at coronaviruset har satt all internasjonal idrett på vent. I sykkel lever lagene på sponsorenes nåde. Det finnes ingen publikumsinntekter å snakke om.

Thor Hushovd sa nylig, til TV 2, at den pågående epidemien kan være kroken på døren for flere lag.

Hovedproblemet er at nesten alle sponsorene taper penger og må begynne å kutte. Da ryker nettopp slike ting som sponsing av sykkellag. Vi vil få se en omveltning i hele idrettsverden der det blir mindre penger til sponsorvirksomhet, mener Hushovd.

Johan Kaggestad er også bekymret:

– Økonomien til flere lag står på spill her. Dette risikerer å brekke ryggen på deler av sykkelsporten. Det er ikke bra for lagene dersom de ikke får syklet Tour de France, som gir desidert mest oppmerksomhet i løpet av sesongen.

– Kan slikt gjøre at man presses til å ta avgjørelser som man ellers ikke ville tatt, med hensyn til smitterisiko?

– Ja, det er jo en risiko. Men ASO (Tour-eieren) er en seriøs organisasjon som neppe vil skade sitt eget omdømme ved å øke risikoen for smitte. De er i tett kontakt med franske helsemyndigheter, mener Kaggestad.

Publisert: 27.03.20 kl. 12:18

