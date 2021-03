SATT FARGE: Med de lett gjenkjennelige draktene har Uno-X vist seg frem denne sesongen. Her er det Erik Nordsæter Resell som ligger først, foran danske Niklas Larsen (venstre) og Syver Wærsted (høyre) på vei opp Kemmelberg under forrige ukes Bredene Koksijde Classic. Foto: Mario Stiehl / Serge Waldbillig/Uno-X Pro Cycling Team

Klar for historisk ritt: − Må lete et stykke ut i fantasien

Onsdag sykler for første gang et norsk herrelag et ritt på det øverste nivået i sykkelsporten. Det hadde ikke lagsjef Jens Haugland trodd da Uno-X startet sykkellaget høsten 2016.

Av Simon Zetlitz Nessler

Med kun én journalist til stede ble Uno-X Hydrogen Development Team lansert under en pressekonferanse under Tour des Fjords i 2016.

«Traumatiserende» sier en munter Jens Haugland om seansen nå, for i årene etter har det norske laget gått fra å være et lag med fokus på å utvikle norske talenter til å selv ta steget. Før 2020-sesongen ble de det første norske profflaget på herresiden noensinne og onsdag får de debuten sin på WorldTour-nivå – samme nivå som blant andre Tour de France, Giro d’Italia og Paris-Roubaix.

Uno-X er et lag på nivå to i sykkelsporten og er dermed avhengig av å bli invitert til de største rittene.

Onsdag er det Oxyclean Classic Brugge-De Panne som står i rittkalenderen. Fredag får de sjansen i E3 Saxo Bank Classic, mens de senere i april er invitert til Amstel Gold Race.

– Jeg må nok lete et stykke ut i fantasien for å si at vi skulle sykle WorldTour-ritt, sier Haugland til VG om hva han tenkte da de startet laget i 2016.

– I et slikt engasjement er det jo noen milepæler. Én av dem er i dag. Det er en følelse av stolthet og en følelse av at vi er privilegert som får drive med toppidrett under en pandemi. Vi må bare nyte øyeblikket, sier Haugland, som også er daglig leder for Uno-X Norge.

LAGSJEF: Jens Haugland (midten) er leder for det norske laget. Her sammen med sportslig leder Kurt Asle Arvesen (venstre) og sportsdirektør Stig Kristiansen (høyre). Foto: Berit Roald / NTB

I Belgia har laget hatt en gruppe samlet i en måneds tid og har imponert i sesonginnledningen med flere topplasseringer og offensiv kjøring.

– Siden starten har vi vist veldig stort engasjement for å være til stede i Belgia. Jeg tror vi sykler på en måte som er likt i Belgia og har ledere med sterke navn i Belgia, spesielt Kurt Asle (Arvesen). Summen av det og den siste tids prestasjoner har gitt oss disse mulighetene, mener Haugland, og legger til at Belgia er «lagets andre hjem».

Spurtstjerner som Sam Bennett, Fernando Gaviria og Arnaud Démare er blant stjernene som skal sykle onsdagens ritt, hvor Uno-X Pro Cycling Team har Kristoffer Halvorsen som sitt sterkeste kort på papiret.

NÆR SEIER: Rasmus Fossum Tiller tok steget ned til Uno-X etter to år som lagkamerat med Edvald Boasson-Hagen på øverste nivå. I Le Samyn tidligere i mars var han nær en seier, men ble passert av Tim Merlier like før målstreken. Foto: Mario Stiehl /Uno-X Pro Cycling Team

I takt med at Uno-X har tatt store steg, er også spørsmålet om de kan bli det første norske herrelaget på øverste nivå og dermed automatisk være invitert til de største rittene.

– Er det en ting jeg kan si, så er det alt er mulig. Det er absolutt mulig, men det skal skje på de premissene vi mener er riktig. Vi bygger ikke luftslott. Vi skal være sikker på at vi kan levere dette på i lang tid. Om det betyr at vi ønsker å være blant de beste på nivå to eller om vi skal opp til nivå én gjenstår å se, sier Haugland, og er klar på at det også er et økonomisk spørsmål.

– Vi kan klare det selv hvis vi selger like mye bilvask som jeg har planlagt. Hvis ikke er det en mulighet å få inn en annen partner, sier Haugland, og anslår at det vil kreve rundt 30–50 millioner kroner.

PS! Onsdagens ritt sendes på Discovery+ og Eurosport Norge fra klokken 15.00.