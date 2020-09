Pogacar sikret Slovenias første Tour de France-seier etter Roglic-kollaps

Primoz Roglic (30) hadde et snaut minutt ned til landsmannen Tadej Pogacar (21) før den avgjørende tempoetappen i Tour de France. Der kjørte Pogacar fra alt og alle og knuste konkurrentene.

Oppdatert nå nettopp

57 sekunder skilte de to slovenerne før den 20. etappen, hvor en tempo på 36,2-kilometere skulle avgjøre hvem som stakk av med seieren.

Tempoen ble avsluttet opp til La Planche des Belles Filles (5,9 kilometer à 8,5 prosent), og i bunn av bakken hadde Pogacar redusert forspranget til 21 sekunder.

Dermed lå det an til en høydramatisk avslutning, men det ble allerede tidlig i stigningen klart at Pogacar knuste alle konkurrentene og Roglic endte snaut to minutter bak Pogacar på etappen.

– Det er det villeste jeg har vært med på, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Jeg tror jeg drømmer. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er utrolig, sier Pogacar i seiersintervjuet, før Roglic kommer bort og gir en seiersklem til landsmannen.

– Jeg er veldig stolt av laget. Å ta den gule trøyen på den siste dagen var en drøm, og vi klarte det, sier han videre.

Pogacar er nå 59 sekunder foran Roglic i sammendraget.

– Er dette en barndomsdrøm?

– Faktisk var drømmen min å være med i Tour de France. Nå er jeg her og har kun den siste etappen igjen. Det er utrolig, sier Pogacar.

MAKTDEMONSTRASJON: Pogacar vant den avsluttende etappen 1.21 foran Tom Dumoulin, mens Primoz Roglic endte 1.56 bak etter å ha tapt 1.20 i den avsluttende bakken. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Pogacar er dermed den nest yngste Tour de France-vinneren gjennom historien, kun slått av Henri Cornet, som var 19 år da han vant den andre utgaven av Tour de France i 1904.

Pogacar vinner også ungdomstrøyen og klatretrøyen og vant altså sin tredje etappe i årets Tour de France med seieren på den avgjørende tempoetappen.

Nå gjenstår kun sjarmøretappen inn til Paris på søndag, hvor Pogacar vil lede laget først inn sammen med blant andre lagkameratene Alexander Kristoff og Vegard Stake Laengen. Edvald Boasson Hagen, Kurt Asle Arvesen og Atle Kvålsvoll er de tre andre nordmennene som har vært på et vinnerlag i Tour de France tidligere.

Richie Porte (Trek-Segafredo) klatret opp til tredjeplass sammenlagt etter å ha blitt nummer tre på tempoen.

NUMMER TO: Primoz Roglic klarte ikke å gjøre noe med Pogacar og falt ned til annenplass i sammendraget. Foto: CHRISTOPHE ENA / X01348

Roglic var den første sloveneren som vant en etappe i Tour de France, noe han gjorde da han vant den 17. etappen i 2017. Roglic var da på full vei opp i sykkelverdenen, etter at han først ble proff i en alder av 26 år.

Tidligere var Roglic en lovende skihoper, med gull i lagkonkurransen i junior-VM i 2007, men det er som sykkelrytter at sloveneren virkelig har nådd verdenstoppen.

Roglic vant en etappe også i 2018 og ble da nummer fire sammenlagt i Touren. I fjor tok han den ene store seieren etter den andre, og vant sitt første treukersritt da han tok seieren i Vuelta a España.

Der imponerte også Tadej Pogacar med å bli nummer tre, og det er de to slovenerne som har vist seg som de to sterkeste rytterne i årets Tour de France.

Det har også ført til flere nye slovenske etappeseirer, med etappeseier til Roglic (foran Pogacar) på den fjerde etappen, mens Pogacar vant tre etapper. I tillegg har Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) to annenplasser fra årets ritt, i det som har vært en tilnærmet perfekt utgave av Tour de France for landet med drøyt to millioner innbyggere.

Publisert: 19.09.20 kl. 18:12 Oppdatert: 19.09.20 kl. 18:25