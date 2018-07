Reagerer på Froomes konkurrenter

SLAPP ANGREP: Men Chris Froome (t.h.) og de andre Sky-rytterne bør vente seg mer action de neste par dagene. Spesielt torsdag, spår Dave Brailsford. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Publisert: 17.07.18 19:16

LE GRAND-BORNAND (VG) Ingen av konkurrentene til Chris Froome (33) og Team Sky gikk til angrep på årets første fjelletappe i Tour de France. Det fikk flere eksperter i Frankrike til å stusse.

Julian Alaphilippe (Quick Step) vant etappen og Greg van Avermaet (BMC) beholdt den gule ledertrøya.

Men noen minutter bak dem, trodde alle at sammenlagtrytterne ville barke sammen i fjellene for første gang. Det skjedde aldri. Team Sky satt seg i front med mange mann og møtte ingen angrep fra Movistar eller andre lag.

– Alle lar Sky få lov til å styre som de vil. De er favoritter, men får kjøre sånn Froome liker å ha det. Movistar burde satt press og kjørt for etappeseier. I stedet lar de Sky styre og sparer krefter. Det synes jeg er en passiv vurdering når du ser på hvor sterkt Movistar-laget er, sa TV 2-ekspert Thor Hushovd idet rytterne var på vei opp dagens nest siste fjell.

Kort tid etterpå fortsatte nordmannen:

– Nå må de andre lagene angripe. De kan ikke la Sky styre dette. Sky viser overtall (at de har med mange ryttere imot slutten) år etter år. Jeg håper ikke det er dette vi kommer til å se resten av Tour de France, sa Hushovd.

Omtrent samtidig møtte VG den tidligere klatreren Michael Rasmussen, nå ekspert i danske Ekstra Bladet, i målområdet i Le Grand-Bornand. Han var enig med Hushovd.

– Spesielt sett i lys av at de kjørte på brostein for to dager siden. Etter Roubaix tar det gjerne en uke før kroppen er normal igjen. Det betyr at det er mange i feltet som ikke har det godt akkurat nå. Hvis man derimot har det godt, så burde man prøve nå, sier Rasmussen.

Han poengterer at Team Sky kjørte overbevisende.

Det mente Sky-rytterne selv også, da de møtte media - deriblant VG - utenfor lagbussen sin en halvtime etter målgang.

Chris Froome fikk spørsmål om han var overrasket over at Movistar - med Mikel Landa, Alejandro Valverde og Nairo Quintana med Tour-favorittene - ikke angrep.

– Egentlig ikke. Alle har sin egen plan og folk tenker nok på de tøffe dagene som ligger foran oss, sa 33-åringen.

Lagsjef sir Dave Brailsford var lettet over at ingen angrep Team Sky:

– Alle sammenlagtgutta vet at dersom du bruker for mye krefter nå, så kan du måtte betale for det om to dager. Jeg er ikke overrasket, men likevel godt fornøyd med det. Man vet aldri hva som skjer. Men på Alpe d’Huez (torsdag) kommer det til å smelle, sa han.

Dagen forløp i det hele tatt uten problemer for Team Sky, foruten mekaniske problemer ved et par anledninger for Chris Froome.

– Jeg punkterte på grusstrekket og fikk et hjul fra en lagkamerat. Så oppdaget vi at det også var flatt. Det var nærmest en komedie der et lite øyeblikk. Men det var langt fra mål og dermed var det greit å komme tilbake.