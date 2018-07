TUNG TOUR-START: Her er Chris Froome på vei opp fra grøfta etter en velt noen kilometer før mål på åpningsetappen lørdag. Foto: JEFF PACHOUD / POOL

Chris Froome pepet ut igjen – og veltet

Publisert: 07.07.18 17:28 Oppdatert: 07.07.18 18:21

SYKKEL 2018-07-07T15:28:11Z

FONTENAY-LE-COMTE (VG) Først ble Chris Froome (33) pepet ut i startområdet. Så veltet han da Tour de France endelig var i gang.

Dermed har sammenlagtfavoritten fått en røff start på årets ritt. Den eneste «trøsten» lørdag ettermiddag, er at også andre sammenlagtkanoner tapte dyrbar tid.

Chris Froome tapte 51 sekunder på velten noen kilometer før målstreken i Frankrike. Richie Porte (BMC) og Adam Yates (Mitchelton–Scott) er like langt bak, mens Nairo Quintana (Movistar) hadde en uheldig punktering ligger ett minutt og femten sekunder bak teten.

– Det er sånt som skjer. Vi visste at de første dagene er vanskelige og farlige. Det er en del av denne sporten dessverre. Jeg er ikke skadet og det gjenstår mange etapper, sa Chris Froome før han gikk inn i Sky-bussen i ettermiddag.

Han virker upåvirket av all støyen rundt ham selv og det engelske storlaget. Det er i så fall imponerende. For Froome og Team Sky har ingen høy stjerne i Frankrike om dagen.

På lagpresentasjonen torsdag kveld ble det pepet høyt og lenge da 33-åringen entret scenen. Og da Sky-bussen ankom startområdet før lørdagens åpningsetappe, skjedde det samme på ny. Froome ble møtt av en voldsom pipekonsert.

– Det påvirker oss ikke i det hele tatt, sa Geraint Thomas på vei inn i bussen etter den første etappen.

En smågretten sportsdirektør Servais Knaven svarte med å snu på hælen da NRK stilte ham spørsmål om samme tema.

Chris Froomes dopingprøve viste for høy konsentrasjon av astmamedisin-virkestoffet salbutamol i Spania rundt i fjor. Men bare timer før Tour de France startet, ble det klart at UCI ikke reiser sak mot sykkelstjernen. De aksepterer Froomes forklaring.

Saken kommer på toppen av en tidligere storm rundt Team Sky. Den handlet blant annet om hvordan Bradley Wiggins i sin tid fikk medisinske fritak til å bruke kortikosteroider - som tidligere har blitt brukt som doping av andre ryttere - som forebyggende tiltak før Tour de France og Italia rundt.

– Froome har fått pipekonsert før den siste saken kom opp. Jeg mener at dette ikke dreier seg om hverken salbutamol eller doping. Det dreier seg om Frankrike mot England. Her kommer det et engelsk lag som snakker seg skinnhellige, før det kommer noen småsaker. De har vært litt nonchalante. Da blir franskmenn grinete fordi noen er bedre enn dem, sier Thor Hushovd, TV 2-ekspert, til VG.

– Så Froome betaler blant annet prisen for bråket rundt Bradley Wiggins?

– Ja, det tror jeg. Det går ikke på doping. Da hadde Contador fått den samme behandlingen. Men det gjør han ikke, sier Hushovd.

Alexander Kristoff har ikke merket en dårlig stemning overfor Team Sky blant de andre rytterne som sykler i Tour de France, forteller han VG lørdag kveld.

Men meningene om laget er mange. Sjef for EF Education First-Drapac, Jonathan Vaughters, lot seg intervju av Velonews denne uken. Han har sympati med Froome siden saken aldri skulle vært lekket og gjort kjent.

Men:

– Jeg mener Sky har vært så arrogante, så kalde og krasse, og skapt så mye røyk og uklarheter om om «jiffy bag»-saken (mystisk pakke som ble levert til laget), doktor Freeman (tidligere lege), Shane Sutton (tidligere trener fikk sparken), kortison (mange doser bestilt til laget), at selvfølgelig stolte ingen på dem da den siste saken kom opp. Beklager å måtte si det, men det er ingen andre å skylde på enn Team Sky selv. Litt mer tradisjonell ærlighet hadde hjulpet kommunikasjonen deres, sa Vaughters.

Thor Hushovd tror Froome vinner årets Tour de France, selv om han syklet Giro d’Italia i mai.

– Jeg tror det. Men han har jo aldri kjørt Giroen samme år før, så det er det store spørsmålet: Om han sprekker i den tredje uken. De lever på knivseggen med tanke på vekt og press. Derfor kan det smelle skikkelig, sier nordmannen.