Froome og Sundby: Dette skiller sakene deres

Martin Johnsrud Sundby (33) og Chris Froome (32) ble begge dopingtatt etter å ha fått i seg det samme stoffet.

Langrennssporten opplevde et sjokk da det i fjor sommer ble kjent at Johnsrud Sundby var utestengt i to måneder for brudd på dopingreglene, onsdag morgen våknet sykkelsporten til et jordskjelv:

Chris Froome - den største stjernen av dem alle - avga i høst en dopingprøve med for høye verdier av salbutamol. Stoffet er vanlig i astmamedisiner.

– Jeg tror ikke Froome vil få en veldig tøff straff. Hvis man ser på lignende saker utelukkende i sykkel, så er det sprik i hvor lang straff de får. Det kan bli alt fra frifinnelse til ett år. Men det er mye som står på spill, i verste fall kan 2018-sesongen ryke, sier Mads Kaggestaad til VG.

Han er tidligere sykkelproff og nå ekspert i TV 2.

– Det er uansett fortvilende for Froome at han kan miste seieren i Spania rundt, som han har jobbet så hardt for, fordi han har bommet på doseringen. Jeg har stilt spørsmål ved medisinbruken selv, for jeg tror det er en overdreven bruk av astmamedisin i internasjonal utholdenhetsidrett, sier Kaggestad.

Dopingjournalist: – Har mistet troen på sykkelsporten

Sakene til Johnsrud Sundby og Froome har både likheter og ulikheter:

• I begge tilfeller er det virkestoffet salbutamol som er oppdaget i for høy konsentrasjon i kroppen.

• Mens Sundby ved to anledninger målte 1340 og 1360 nanogram per milliliter urin, viser Froomes måling 2000 ng/ml - altså betydelig mer.

• Mens Froome skal ha brukt en vanlig håndholdt inhalator, så benyttet Martin Johnsrud Sundby en såkalt forstøver for å få i seg astmamedisinen. Det er et apparat med en motor, som pumper medisinen inn i kroppen.

• Sundby puttet ni ganger tillatt dose - 15.000 mikrogram - i forstøverapparatet i løpet av få timer før en konkurranse. Skiforbundet mente at de hadde forskningsmessig dekning for at bare ti prosent av dette ble tatt opp i kroppen. Wada mener derimot at opp mot 40 prosent tas opp i kroppen ved å bruke medisinen på denne måten. Lovlig døgndose er 1600 mikrogram.

• Froome hevder på sin side at han har forholdt seg til reglene ved å ikke overstige døgndosen på 1600 mikrogram, og 800 mikrogram per 12. time (presisering som kom etter Sundby-saken), men at verdien som ble målt i kroppen likevel har vært høyere enn tillatt.

Martin Johnsrud Sundby valgte hemmelighold rundt sin sak helt frem til han hadde tapt i CAS. Voldgiftsretten i Lausanne ga nordmannen to måneders utestengelse for brudd på dopingreglene.

Så du? Froome kastet klærne: – Følte meg litt tåpelig

Chris Froome og Team Sky gikk på sin side ut med en pressemelding onsdag morgen. Hva som blir utfallet av 32-åringens sak, er foreløpig helt i det blå. Froome er ikke utestengt i påvente av en avgjørelse, siden det er snakk om et såkalt særskilt stoff - og ikke et «tungt» dopingmiddel som EPO eller veksthormoner.

– Det er ikke bra for Team Sky, siden saken rundt Bradley Wiggins nettopp har begynt å legge seg. Det var en veldig uheldig sak for laget. Den endte med henleggelse hos britiske antidopingmyndigheter, men det er fortsatt mange spørsmål som ikke er besvart. Og så kommer altså Froomes positive prøve på toppen av dette, sier Mads Kaggestad til VG.

– Kan denne saken true eksistensen til Team Sky på sikt?

– Det gikk en stund rykter i miljøet om at Sky vurderte hele sponsoratet, men det skjedde ikke noe. Jeg tror sponsoren kun ser på fakta i saken. De ser nok på dommen og årsakene til den før de tar en så drastisk beslutning som å trekke ut hele sponsoratet, sier eksproffen.