Froome: – Jeg har absolutt ikke brutt noen regler

Chris Froome (32) forstår at hans positive dopingprøve kommer som et sjokk. Nå snakker han om saken.

Froome er på treningsleir på Mallorca med sitt lag Team Sky. I natt publiserte BBC et intervju med den britiske supersyklisten. Han har vunnet Tour de France fire ganger.

– Jeg kan forstå reaksjonen til mange folk. Spesielt på grunn av historien i denne sporten. Men dette er en helt annen sak. Dette er ikke en positiv test, sier Froome til BBC.

Onsdag ble det kjent at Froome avla en test med dobbelt så høyt nivå av salbutamol som tillatt under Spania Rundt i høst.

– UCI har bedt meg om mer informasjon om min bruk av salbutamol, som er en veldig vanlig medisin brukt i behandlingen av astma, sier Froome.

UCI er Det internasjonale sykkelforbundet.

Stort sjokk



Salbutamol er et tillatt stoff, men det er altså en grense for hvor mye man kan ha i kroppen og det er regler rundt inntak av medisinen.

Dette er det samme stoffet som Martin Johnsrud Sundby ble utestengt for, etter brudd på dopingreglene. Nordmannen ble utestengt i to måneder.



Du kan lese om det som skiller sakene til Froome og Sundby her.



Froome sier han økte dosen, men hevder det var innenfor det lovlige. Og at han er glad for å gi opplysninger til UCI.

– Jeg forstår at dette kommer som et stort sjokk på folk. Jeg har absolutt ikke brutt noen regler her, sier Froome til BBC.

Tempospesialisten Tony Martin mener Froome burde vært suspendert, og fyrer løs mot UCI.

– Jeg er helt rasende. I saken om Chris Froome blir det helt sikkert utvist dobbeltmoral. Andre utøvere blir suspendert øyeblikkelig etter en positiv prøve. Han og laget får tid av UCI til å forklare det hele. Jeg kan ikke komme på en tilsvarende sak i nyere tid, skriver Martin på sin nettside melder NTB.

– Jeg har aldri vært over grensen



Sportsdirektør i Sky Gabriel Rasch ble informert om testen til Froome tirsdag kveld.

– Det er tøft for både ham og oss. Han ble testet over 20 ganger i løpet av Spania Rundt. Når alle fakta er lagt på bordet, så får vi svar. Vi har ikke noe å skjule, sa Rasch til VG onsdag.

– Dette går veldig inn på ham. Han er veldig ærlig. Jeg er blitt venn med ham. Jeg er helt sikker på at han ikke har gjort noe galt. Jeg var tilstede under Spania Rundt, sa Rasch.

Froome sier han fikk råd av lagets lege om å øke bruken av inhalatoren da astmasymptomene ble verre under Spania Rundt.

Urintesten med for høye verdier ble tatt 7. september. Wada (verdens antidopingbyrå) har satt grensen på 1000 ng/ml, mens Froome hadde 2000 nanogram pr. milliliter.



– Jeg har vært en profesjonell syklist, som har behandlet mine symptomer og konkurrert med astma, i ti år. Jeg kjenner reglene. Jeg vet hvor grensen er, og jeg har aldri vært over den grensen, sier Froome til BBC.

Chris Froome hyllet publikum under VM i Bergen: