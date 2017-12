Froome i astmatrøbbel: Leverte positiv dopingprøve

En av dopingprøvene Chris Froome (32) leverte under Spania rundt i fjor, viste for høy konsentrasjon av virkestoffet salbutamol, som er vanlig i astmamedisin.

Det bekrefter Det internasjonale sykkelforbundet og Froome selv onsdag morgen.

Froome testet positivt på det samme stoffet som Martin Johnsrud Sundby i sin tok altfor mye av. Det ga den norske langrennsstjernen to måneders utestengelse etter at saken hans gikk helt til CAS.

Salbutamol er virkestoffet som er vanlig i astmamedisin. Froomes prøve skal ha vist en konsentrasjon på 2,000 nanogram per milliliter (ng/ml), mens reglene kun tillater 1000 ng/ml.

– Det er godt kjent at jeg har astma, og jeg vet utmerket godt hvordan reglene er. Jeg bruker en inhalator for å kontrollere sykdommen (alltid innenfor de lovlige grensene) og jeg vet godt at jeg blir testet hver eneste dag jeg bærer ledertrøya i et ritt, sier Froome i en pressemelding sendt ut av Team Sky onsdag morgen.

– Astmaen min ble verre under Spania rundt, så jeg gjorde som legen anbefalte og økte dosen med salbutamol. Som alltid var jeg forsiktig med ikke å bruke mer enn tillatt dose, fortsetter han.

UCI bekrefter nå at de har åpnet sak mot Froome, som har vunnet Tour de France fire ganger i løpet av karrieren.

– Jeg tar lederrollen min i sykkelsporten veldig alvorlig. UCI gjør helt rett i å undersøke testresultatet, sammen med laget, sier Froome.

Salbutamol er et såkalt «særskilt stoff», som innebærer at Froome ikke blir midlertidig utestengt mens UCI behandler saken hans.

Denne saken oppdateres.