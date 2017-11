Cookson om Bergen-VM: – En vanskelig nøtt for UCI

EINDHOVEN (VG) Tidligere UCI-president Brian Cookson tror etterfølgeren i Det internasjonale sykkelforbundet vurderer å ettergi VM-gjeld i millionklassen til Norges cykleforbund.

Cookson ledet internasjonal sykkelsport da Bergen, for tre år siden, vant kampen om VM i 2017.

Mesterskapet ble en folkefest av de helt sjeldne. Men nå tyder alt på at arrangøren går mot millionunderskudd.

– VM i Bergen var i mine øyne det beste som noen gang er arrangert. Arrangøren gjorde en fantastisk jobb, men det har vist seg vanskelig å skaffe nok inntekter. Det er fryktelig skuffende. Jeg tror utvilsomt at UCI vurderer hva man kan gjøre for å hjelpe til, sier Cookson.

Han stilte til valg, men ble kastet som UCI-president for bare to måneder siden. Nå snakker han med VG under en konferanse om etikk i idretten, kalt Play the Game, i Nederland.

Samtidig jobber Harald Tiedemann Hansen på spreng i Norge. Sykkelpresidenten er også daglig leder i aksjeselskapet Bergen 2017. Der skylder man kreditorene sine store summer.

Dersom Bergen 2017 går konkurs, er det dårlig nytt for kreditorene. Men sykkelforbundet står kun til ansvar for VM-avgiften på rundt 65 millioner kroner til UCI. Av denne summen gjenstår rundt 14,2 millioner kroner å betale.

– Jeg håper at norske myndigheter kan steppe inn og hjelpe til. Det gjør nok etterfølgerne mine i UCI også, sier Brian Cookson til VG.

– Har det blitt gjort tidligere?

Cookson tar en pause i noen sekunder før han svarer:

– Ikke etter at VM er ferdig. Det har vært tilfeller der man har forhandlet ned avgiften til UCI i forkant av VM.

– Kan det bli et problem for UCI i fremtiden dersom man viser verden at man ettergir gjeld til Norges cykleforbund nå?

– Dette er en vanskelig nøtt for UCI, helt klart, sier briten.

I et ferskt skriv som er publisert på nettsidene til sykkelforbundet, bekreftes det at man er i en dialog med UCI om den resterende gjelden på 14 millioner kroner.

Budsjettet under VM i København for seks år siden, var en tredel av det Bergen opererte med. Men samtidig understreker Cookson at budsjettet i England om to år trolig vil være enda høyere enn det norske igjen.

Han mener problemet norsk sykkelsport nå opplever er en del av et større bilde i sykkelsporten:

– Sykkel er en fantastisk idrett å se på. Det er helt gratis for publikum. Men det er ikke gratis å arrangere dette. Tvert imot: Det blir stadig dyrere på grunn av økte krav til sikkerhet, mener han.

– Etter et publikumsfattig VM i Doha: Var det ikke en verdi i seg selv for UCI at VM i Bergen ble så vellykket?

– Nettopp det å verdisette akkurat den biten er en utfordring for idretten. Det er noe som skaper problemer for sporten vår hele tiden. Om du ser på fotball, så betaler du en inngangsbillett. I sykkelsporten skjer ikke det, det er bortimot alltid gratis. Det er et strukturproblem for hele sporten.

PS! Brian Cookson anser seg ferdig med idrettspolitikk på toppnivå. Nå går han med planer om å etablere et kvinnelag i sykkelsporten.