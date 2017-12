Blir ikke stort verre for sykkelsporten

Kommentar Det eneste som kunne rammet en hardt prøvet idrettsgren enda hardere, er om Chris Froomes dopingtrøbbel hadde vært av en annen art.

Sykkelsporten sliter allerede blytungt med å rette opp et sønderskutt omdømme, etter hvert som det er avdekket hvor omfattende det systematiske jukset har vært over lang tid.

Standingen kommer til å forbli sårbar i overskuelig fremtid, selv om det er liten tvil om at det er jobbet hardt for å få bukt med dopingmonsteret.

Det er nemlig slik at tillit er noe det tar lang tid å bygge opp og kort tid å rive ned, og derfor rammer det så hardt når de aller største stjernene havner i dopingtrøbbel.

Da blir det fort en gjengs oppfatning at «hvorfor skal vi stole på en eneste syklist, gitt hvor mye grums det har vært?».

Vi har nettopp vært gjennom en lang runde om Sir Bradley Wiggins' medisinbruk. Der var diskusjonstemaet grunnlaget for at han fikk innvilget flere medisinske unntak (Therapeutic Use Exemptions - TUE), etter at hackere hadde lekket sensitiv informasjon om ham. Den runden har Wiggins kommet seg gjennom, selv om mange mener det er ubesvarte spørsmål. Likevel har oppstyret åpenbart ikke vært heldig for sykkelsporten.

Verre er det nå - med selveste Chris Froome i trøbbel.

Han er avslørt med for høy konsentrasjon av salbutamol i kroppen, det samme virkestoffet som Martin Johnsrud Sundbys dopingsak bygget på. Prøven fra i høst har en høyere konsentrasjon av salbutamol, som er vanlig i astmamedisin, enn det den norske skiløperen hadde.

Salbutamol er et såkalt særskilt stoff, og Froome blir ikke utestengt mens saken utredes nærmere. Det hadde stilt seg annerledes dersom han hadde testet positivt på tyngre stoffer, som for eksempel et anabolt steroid.

Selv om det kan hevdes at det er forskjell på saker om dosering av medisin og stoffer som er absolutt fy-fy uansett, faller saken likefullt inn under dopingparaplyen.

For inntrykket i opinionen er det derfor begrenset hvor dempende det vil kunne være at utestengelsen trolig ikke blir så innmari lang. For det etterlatte inntrykket blir åpenbart at sykkelsportens rykte har fått enda en kraftig smell, med den største stjernen i klisteret.

Det er selvsagt også et spørsmål hva dette vil kunne bety for allerede hardt prøvede Team Sky, som ikke tåler mer rot og kaos før hele prosjektet begynner å knake i sammenføyningene.

Fortsatt vet vi ikke hvordan Froome-saken ender, men én ting kan vi allerede konstatere.

Skaden blir betydelig for sykkelsporten.

Uansett.