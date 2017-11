Nye regler stopper Kristoff i å bruke stefar Ørn som personlig trener

Nye UCI-regler krever at Alexander Kristoff må benytte en trener tilknyttet laget. Dermed faller stefar Stein Ørn ut som personlig trener.

Stein Ørn har stått bak treningen til Alexander Kristoff i en årrekke, men regelverket til UCI WorldTour skaper problemer for den suksessrike samarbeidet.

– Sånn det er nå, må alle på laget ha en trener derfra. Det er noe nytt i UCI-reglene, og det betyr at jeg får en trener i UAE som jeg rapporterer til og som setter opp treningsplanen min og overvåker mine treninger, sier Alexander Kristoff til procycling.no.

– Jeg trenger likevel en som kan følge meg opp på hjemmebane, og det regner jeg fortsatt med at blir Stein (Ørn).

Kristoff blir nå knyttet til Samuel Marangoni. UAE-sjef Carlo Saronni forteller at laget skal kikke nærmere på detaljene under lagets samling på Sicilia i neste måned.

VG+: Stein Ørn: – Mange er for snille med barna sine

Vil ikke lukke døra



Italieneren er fullt klar over hva nordmannen har prestert tidligere, og virker imøtekommende når det gjelder å holde dialog med Stein Ørn i treningshverdagen.

– Det er viktig moment for oss at rytterne våre benytter seg av lagets trenere. Det gjelder Dan Martin, Alexander Kristoff og alle andre. Vi er fullt klar over at rytterne har samarbeidet med egne trenere tidligere, og at noen har gode meritter å vise til, sier Carlo Saronni til procycling.no.

– Derfor vil vi ikke lukke døra, men åpne opp for dialog under de første månedene av sesongen for å forstå utøverens treningsbehov. Deretter vil vi sakte, men sikkert lukke den muligheten og stille oss 100 prosent bak trenerne våre, sier han.

Fikk du med deg? Kristoff klar for styrtrike UAE

Fram til 2016-sesongen i Katusha hadde Kristoff både den tyske idrettsforskeren Sebastian Weber og italienske Pino Toni som trenere, mens stefaren fulgte ham opp i hverdagen.